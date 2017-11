Fracàs del polèmic Carlos Herrera a TVE

Solo tengo palabras de gratitud para @rtve por su confianza. Si los resultados no acompañan, el trabajo se acumula en radio y el día supone un handicap personal lo mejor es acordar un amable cese de esfuerzos. Es un honor haber trabajado con compañeros a los q admiro. Gracias — carlos herrera (@carlosherreracr) 19 de novembre de 2017

Fracàs televisiu del polèmic Carlos Herrera. TVE ha decidit cancel·lar ¿Cómo lo ves? , el programa amb el qual la televisió pública havia premiat el presentador dels matins a la COPE. El mateix periodista –conegut per la seva duresa contra l'independentisme- ho ha anunciat a les xarxes.La baixa audiència ha estat un problema per un espai que només ha durat un mes. Va començar els diumenges a la nit però el fet de no superar el 10% el va fer saltar els dissabtes. Tanmateix, la situació va anar de mal en pitjor i, abans de ser cancel·lat, va caure fins al 6% de share.Més enllà dels mals resultats, les crítiques al programa s'han multiplicat. Per exemple, per la presència de Salvador Sostres en un debat sobre masclisme i assetjament sexual. També va provocar moltes crítiques el programa dedicat a Catalunya on, per exemple, va arribar a preguntar a l'audiència –els espectadors havien de votar a través d'una app- sobre si tenia sentit fer boicot als productes catalans.La pregunta principal del programa dedicat a Catalunya era: “De la situació política a Catalunya, que li inquieta més”. Les opcions: que comenci una altra crisi econòmica, que s'instal·li l'odi, que es trenqui Espanya i totes les anteriors. Va guanyar... totes les anteriors.

