Mor Charles Manson, un dels assassins en sèrie més famosos de la història

Charles Manson, un dels assassins en sèrie més famosos de la història, ha mort aquesta nit en un hospital de Califòrnia als 83 anys d'edat. Manson era a la presó des del 1971 per l'assassinat de set persones, entre els quals Sharon Tate, la parella del director de cinema Roman Polanski, que estava embarassadaL'assassí en sèrie va sacsejar la societat nord-americana l'estiu del 1969, quan amb un grup de seguidors sectaris anomenat "La família" va provocar la mort de set persones.El 1971 va ser condemnat a mort com a autor de set crims amb acarnissament i dos casos més de conspiració per assassinat. Posteriorment, la pena li va ser commutada per la cadena perpètua, quan Califòrnia va abolir la pena capital.Segons la Fiscalia, la intenció del grup de Manson era provocar una "guerra racial apocalíptica" entre blancs i negres en el marc de les fortes tensions racials que es vivien en aquella època a Estats Units.

