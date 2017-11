​L'advocat de Rull, Turull i Sánchez, «molt preocupat» per unes declaracions d'Albiol

El president del PPC i candidat a la presidència de la Generalitat, Xavier Garcia Albiol, ha retret al candidat del PSC, Miquel Iceta, que faci de "redemptor de l'independentisme" i utilitzi una actitud "paternalista" . "Jo li dic a Iceta que només poden abandonar la presó els polítics que acatin la Constitució, respectin l'estat de dret i reconeguin el 155 i la tasca que ha fet el govern d'Espanya. Si això no passa, no pot haver-hi cap mesura de gràcia", ha defensat després que el líder dels socialistes manifestés aquest dissabte que espera que els consellers abandonin la presó. Les declaracions les ha fet en el marc de la presentació de la candidatura del PP a Tarragona. Les paraules d'Albiol han deixat "molt preocupat" a Jordi Pina, advocat dels consellers Turull i Rull, i de Jordi Sànchez. "Aquesta afirmació es molt greu. Vull creure en la divisió de poders i imparcialitat de la justícia. Com ho sap? És molt demanar una explicació?".