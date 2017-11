Agredeixen una patrulla dels Mossos d'Esquadra a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han reforçat el patrullatge al barri del Bon Pastor de Figueres, on hi viuen majoritàriament persones d'ètnia gitana, després que un veí ferís dos agents durant una baralla familiar. Els fets van tenir lloc aquest dissabte a la tarda. Després de rebre l'avís del 112, una patrulla va anar fins a la zona on hi havia la trifulga, al carrer Doctor Fleming. L'instigador, un home conegut amb el sobrenom de "Polini", es va encarar amb els agents i els va agredir. Els dos mossos van patir ferides lleus, però un dels agents va necessitar anar fins a l'hospital per visitar-se.La baralla va tenir lloc aquest dissabte poc després de les quatre de la tarda. Quan la patrulla va arribar a lloc, va comprovar com l'instigador era un vell conegut de la policia. L'home, quan va veure els agents, s'hi va encarar, els va amenaçar i els va agredir. A un li va intentar estirar l'emissora portàtil i li va causar una contusió al pòmul. A l'altre, li va donar una coça. Després, aprofitant l'enrenou –perquè la baralla havia atret més veïns del barri- l'agressor va fugir.La policia l'està buscant. Els Mossos d'Esquadra, però, li van registrar la furgoneta –que tenia aparcada a la zona- i al seu interior hi van trobar una barra de ferro i dues catanes.Tot i que els mossos agredits només van patir ferides lleus, un d'ells –el que va rebre la puntada de peu- va necessitar anar-se a visitar a l'hospital abans de reprendre el servei. De manera preventiva, els Mossos d'Esquadra han reforçat el patrullatge al barri del Bon Pastor.

