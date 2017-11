Detingut un farmacèutic i el seu germà per estafar 600.000 euros al CatSalut manipulant receptes

La investigació va començar a mitjans del mes d'octubre quan des del Departament de Salut es va detectar el possible frau i es va traslladar la informació als Mossos d'Esquadra. Els investigadors han constatat que des del setembre de 2016 una farmàcia de Reus estava estafant el CatSalut a partir de la falsificació de receptes mèdiques oficials que un metge preparava per a pacients d'una residència geriàtrica.

Per a poder materialitzar l'estafa el farmacèutic comptava amb el suport d'un local clandestí ubicat a Esplugues de Llobregat, on hi treballava conjuntament amb el seu germà i des d'on es falsificaven les receptes i es preparaven els medicaments en blísters individualitzats per la gent gran de diverses residències: el què es coneix com a Sistema Personalitzat de Dosificació (SPD). Això els permetia controlar tot el procés de la recepta, des de la seva emissió fins a l'entrega dels medicaments i així modificar tant la quantitat com la qualitat de les pastilles subministrades, fet que els permetia obtenir el seu marge de benefici econòmic.

Al tractar-se d'un establiment no autoritzat no s'havia inspeccionat mai les condicions amb què s'hi treballava a l'interior. Davant del risc elevat que la situació podia comportar per a la salut de les persones els investigadors van decidir actuar ràpidament i van posar en marxa un dispositiu policial el 14 de novembre, de forma coordinada amb el Departament de Salut, i es van realitzar entrades a la farmàcia, al domicili del farmacèutic i al local clandestí. En el decurs de l'operatiu policial es van arrestar els dos germans.

Durant els escorcolls es van intervenir 3.700 receptes de CatSalut, entre falsificades i susceptibles de ser falsificades, i milers de cupons precinte o codis de barres de medicaments que podrien ser usats per facturar al CatSalut amb les receptes falsificades. També se'n van intervenir a d'altres metges i medicaments i suports informàtics així com 2.100 euros en efectiu.

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal adscrits a la Unitat Central de Consum han detingut un farmacèutic i el seu germà, de 43 i 34 anys i nacionalitat espanyola, per estafar 564.000 euros en tan sols un any al Servei Català Salut (CatSalut). Per dur a terme la defraudació manipulaven les receptes mèdiques oficials i canviaven els medicaments prescrits per d'altres molt més cars o bé modificaven la quantitat prescrita dels medicaments mitjançant la falsificació de la signatura del metge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)