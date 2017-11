Els comptes pendents del Prestige: 15 anys després ningú no ha assumit responsabilitats

El 19 de novembre de 2002, avui fa 15 anys, el pretroler Prestige" s’enfonsava davant de la costa de Galícia alliberant unes 63.000 tones d'hidrocarburs que van afectar l'ecosistema de tota la costa gallega. Era el final del buc que havia anat a la deriva durant una setmana i havia anat escalfant la polèmica política entorn al govern espanyol del PP. La fiscalia va xifrar la tragèdia en 4.328 milions d'euros, però ningú no ha assumit responsabilitats Amb motiu del 15 aniversari d’aquells fets que van donar la volta al món, el moviment Nunca Mais, que exigia la dimissió dels gestors polítics de la crisi, ha tornat a ressonar aquests dies per les xarxes socials. Els responsables de l'enfonsament del vaixell encara no han pagat pels danys causats en els 2.000 quilòmetres de costa contaminada, que va trigar anys en recuperar-se.Precisament, l'Audiència Provincial de La Corunya ha fixat aquesta setmana una indemnització de més de 1.600 milions pels danys ocasionats per la catàstrofe del Prestige. D'aquesta quantitat, la majoria, 1.573 milions, corresponen a l'Estat pels danys patrimonials, mediambientals i morals. També rebran indemnitzacions França, la Xunta de Galícia, tots dos pel reciclatge del fuel, i ajuntaments i particulars, en quantitats menors. Des de molts sectors ja s'ha criticat la decisió judicial, que consideren "insuficient".El Prestige era un armador liberià, Mare Shipping, amb bandera de Bahames i amb capità grec, Apostolos Mangouras, condemnat per un delicte ambiental. Mangouras va transferir el pagament de la multa a la seva asseguradora, London P & I Club, amb la qual tenia una pòlissa que cobria fins a 900 milions d'euros. La companyia no ha abonat encara ni un sol euro.L'associació ecologista gallega Arco Iris, en qualitat d'acusació particular, va decidir reactivar la causa el 2016 per tal que els implicats en el desastre ecològic paguin per les seves decisions, però tem que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea faci més difícil reclamar els diners a l'asseguradora britànicaEl Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (Creal) està investigant les conseqüències a llarg termini per a la salut de les persones que van estar exposades a la marea negra. En l'informe publicat el 2016, assenyalen que s'han identificat danys en els cromosomes de pescadors que van participar en les tasques de neteja després de l'enfonsament del "Prestige".Uns dies abans de l'enfonsament del vaixell, el 13 de novembre de 2002, que va agafar una rellevància social i política immensa, Mariano Rajoy, aleshores portaveu del govern espanyol, va sortir a la palestra per afirmar que no es tractava de marea negra "en cap cas". Més endavant, com a cara visible de l'executiu d'Aznar davant els mitjans de comunicació, l'actual president d'Espanya va definir el vessament com uns "petits filets amb aspecte de plastilina en estirament vertical".Aquesta afirmació, durament criticada aleshores des de l'oposició i sectors ecologistes i freqüentment recordada encara avui, s'ha convertit en una de les sentències més icòniques que formen part del nodrit repertori de Mariano Rajoy.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)