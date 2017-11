Puigdemont valora la «violència» de l'Estat

L'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty

L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència. La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot https://t.co/hDr0D2iKU3 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 18 de novembre de 2017

El 10 d'octubre, Carles Puigdemont va declarar la independència de Catalunya, i uns segons més tard la va suspendre a l'espera de noves converses. Uns dies més tard, però, es va declarar la República catalana.Si Puigdemont s'hagués atrinxerat a dins del Parlament amb els seus consellers, uns tres-cents agents de sis unitats d'elit de la Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil haurien entrat pel parc de la Ciutadella, per les clavegueres i haurien baixat des d'helicòpters per prendre l'edifici i detenir el president.Aquest era el pla C, una de les tres opcions possibles que es consideraven des del Ministeri d'Interior. Així ho constata la revista Interviú , en un extens reportatge, tal com ja va explicar aquest diari Aquest divendres, també es va fer públic que l'imam de Ripoll va ser confident del CNI espanyol. Abdelbaki Es Satty va ser el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils que va provocar 16 morts.Tot plegat, ho ha comentat Puigdemont, des de Brussel·les. En un tuit, el president ha dit: "L'estratègia de la por sempre s'acompanya de violència. La nostra estratègia és d'esperança i per tant de pau. Un Estat que tenia com a confident policial el cervell dels atemptats de Barcelona no té límits. Ja sabem que és capaç de tot".

