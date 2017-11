El Madrid i l'Atlètic, a 10 punts del Barça

Luís Suárez, en el partit d'aquest dissabte. Foto: FCB

Deu punts de diferència en només dotze jornades. Aquesta és la distància inesperada que ja té el Barça respecte el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid. Els blaugranes, després de la victòria a Leganés , sumen 34 punts mentre que l'empat a zero entre els dos clubs madrilenys els deixa amb només 24. El València, l'inesperat convidat en aquesta lluita, en suma 27 però encara té pendent el partit contra l'Espanyol.Atlètic i Reial Madrid han jugat aquest dissabte al vespre el primer derbi al nou Metropolitano. El partit, com s'esperava, ha estat igualat i intens però cap dels dos equips ha aconseguit marcar després de 90 minuts. D'aquesta manera, veuen com el Barça comença a encarrilar la Lliga quan ni s'ha disputat un terç del campionat. Els blaugranes, per la seva banda, no han fallat en la seva visita a Leganés (0-3) . Han sumat tres punts més amb un doblet de Luís Suárez, que ha trencat la sequera golejadora, i un gol de Paulinho a les acaballes. Els de Valverde estan protagonitzant un inici de campionat quasi perfecte amb 11 victòries i un empat en dotze partits.

