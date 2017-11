La reacció de Rajoy a la mort de José Manuel Maza

José Manuel Maza, el fiscal general de l'Estat, ha mort aquest dissabte als 66 anys després de patir una greu infecció quan estava a Buenos Aires, segons ha confirmat el govern espanyol. Estava ingressat a l'UCI d'una clínica de la capital argentina i patia una infecció generalitzada que li ha afectat un dels ronyons.



"Ha mort el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza. El meu reconeixement i agraïment per una vida de treball al servei de l'Estat. El meu sentit condol a la família, amics i companys. Descansi en pau", ha afegit a Twitter el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.



Descanse en paz José Manuel Maza. Un extraordinario jurista y servidor público. La justicia y el derecho pierden a uno de sus más destacados profesionales. RC — Rafael Catalá Polo (@RafaCatalaPolo) 18 de novembre de 2017

Ha fallecido el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín. Mi reconocimiento y agradecimiento por una vida de trabajo al servicio del Estado. Mi sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Descanse en Paz. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 de novembre de 2017

Nuevos cargos AIAMP: Presidenta Fiscalia de Panamá. Secretaria General, Fiscalia de España pic.twitter.com/ndZdrH1Piv — Secretaria AIAMP (@AIAMPsecretaria) 17 de novembre de 2017

"Descansi en pau José Manuel Maza. Un extraordinari jurista i servidor públic. La justícia i el dret perden un dels seus més destacats professionals", ha assenyalat a la mateixa xarxa social el ministre de Justícia, Rafael Catalá.Maza era a Buenos Aires per participar a l'assemblea general de l'Associació Iberoamericana de Ministeris Públics on, precisament, se'l va nomenar secretari general. Fa un parell de dies, segons la Fiscalia, va començar a tenir febre i es va haver de quedar a l'hotel abans de ser ingressat en una clínica on ha ha acabat morint.Es dona la circumstància que l'última compareixença pública de Maza a l'Estat va ser per anunciar la querella per rebel·lió, sedició i malversació contra el Govern i la mesa del Parlament.Nascut a Madrid l'any 1951, havia assumit el càrrec el 25 de novembre passat –no ha arribat a ocupar el càrrec ni un any- en substitució de Consuelo Madrigal. Era considerat un històric de la dreta judicial

