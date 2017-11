Massiva manifestació a València per aconseguir un finançament just

Milers de valencians s'han manifestat aquest dissabte als carrers de la capital sota el lema "Un finançament just". Es tracta d'una concentració convocada pels sindicats UGT i CCOO, així com per la Confederació Empresarial Valenciana.La mobilització ha estat concebuda de manera unitària i amb la intenció de traduir al carrer el consens parlamentari a l'entorn de l'infrafinançament del territori. La cita ha comptat amb l'adhesió del govern de la Generalitat Valenciana i de tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, amb l'excepció del PP.Partits com Esquerra Unida del País Valencià i Esquerra Republicana del País Valencià, sindicats, entitats, universitats, cambres de comerç i diverses plataformes socials també han participat en una manifestació inspirada en la gran mobilització del 1977 per demanar l'estatut valencià.Al finalitzar la manifestació s'ha llegit un manifest als peus de les Torres dels Serrans en un acte conduit per la periodista Amàlia Garrigós. La lectura del manifest ha estat coral i en ella han participat la també periodista Lídia Sanchis, la presidenta de l'Associació de dones empresàries i professionals de València, Eva Blasco, així com portaveus de la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, del Consell de la Joventut, i de les plataformes de la dependència, sanitat pública, representats de les universitats, ONG i el sector audiovisual.

