El director del CNI demana comparèixer per aclarir els contactes amb l'imam de Ripoll

L'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán, ha demanat comparèixer al Congrés dels Diputats per aclarir la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, presumpte cervell de la cèl·lula jihadista que va atemptar a Barcelona i Cambrils. Roldán donarà explicacions a porta tancada a la Comissió de Despeses Reservades, segons han confirmat fonts de l'executiu espanyol.La petició es produeix després que el CNI hagi admès que va tenir contactes amb l'imam de Ripoll quan estava empresonat a Castelló per un delicte de tràfic de drogues i, fins i tot, diversos mitjans van publicar que Abdelbaki Es Satty era un confident a sou dels serveis secrets espanyols . L'imam de Ripoll va romandre al centre penitenciari entre el 2010 i el 2014, tot i que es desconeix encara si els serveis secrets espanyols hi van mantenir contacte durant tots quatre anys i si Es Satty va rebre alguna remuneració a canvi.D'altra banda, fonts del CNI ja han apuntat que és una pràctica habitual quan les forces policials detecten algun indici relacionat amb el terrorisme jihadista. El resultat de les compareixences de la comissió de fons reservats s'han de mantenir en secret per llei.

