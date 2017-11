Unes 9.000 persones reclamen a Barcelona més presència del català en els jocs i les joguines

Moltes gràcies als milers de persones que, un any més, heu participat en la Festa pel #JociLleureEnCatalà! 🎉🎉



La Plataforma per la Llengua ha reunit unes 9.000 persones aquest dissabte al matí en la 14a Festa pel Joc i el Lleure en català, que s’ha fet al passeig Lluís Companys de Barcelona. Una de les novetats que més interès ha despertat entre la quitxalla ha estat el circuit de patinets, on han pogut córrer i practicar amb la seva joguina, i també s'ha comptat amb un gran rocòdrom. Entre els participants hi ha destacat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.Entres les activitats celebrades amb més èxit hi han destacat les de pintar-se la cara, per donar la carta al Patge Reial o per doblar pel·lícules al català. També s'han fet tallers de dibuixos i de mandales, de xapes i els menuts han pogut participar a la ludoteca, entre d’altres activitats. El matí també ha comptat amb un concert del grup Xiula, que compta amb un repertori cançoner infantil per animar tothom a jugar en català.El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, ha llegit el manifest de la festa en què ha especificat que "si fem aquesta festa és perquè tenim un problema que es diu 8% de jocs i joguines en català". Per aquest motiu, Escuder ha fet "una crida a sensibilitzar tothom, nens, nenes, pares i mares, com a consumidors, que opteu el màxim pels que tenen en compte la nostra llengua".El portaveu de l’ONG del català ha animat també a tothom a participar a la campanya per demanar a Playmobil i Lego que el català sigui una més de la vintena de llengües amb les que difonen la informació dels seus productes. En el se parlament també ha recordat els presos polítics: "És un fet intolerable que l’estat espanyol veti i tanqui persones per les seves idees, de la mateixa manera que vexa segons la llengua", ha assenyalat.Segons dades de l’ONG del català, només el 8% de les joguines que les grans empreses fabricants venen a Catalunya estan etiquetades en català. La Plataforma per la Llengua disposa del web www.jocsijoguines.cat on recull tots els jocs, joguines i aplicacions que incorporen el català ja sigui en l’etiquetatge, en les instruccions o en el joc mateix. De fet, si se n’exclouen els trencaclosques d’Educa, la xifra baixa fins al 2%.

