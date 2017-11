Mor un nen de dos anys a Balaguer en caure des d'un segon pis

Un nen de dos anys i mig ha mort aquest dissabte a la tarda a Balaguer en caure des d'un balcó.Els fets han passat poc després de les quatre de la tarda quan l'infant s'ha precipitat des del segon pis d'un bloc proper a l'antic Mercat Comercial de la ciutat, en concret al carrer Flèming en confluència al carrer Ramon i Cajal. Fonts de la Guàrdia Urbana han indicat que s'ha obert una investigació per determinar les causes de l'accident, que a hores d'ara es desconeixen.El nen ha estat traslladat amb ambulància a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on s'ha certificat la seva mort. Els serveis d'emergència han activat un helicòpter medicalitzat, que finalment no s'ha utilitzat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)