El Barça no falla a Leganés (0-3)

Jornada de gran valor per al Barça per partida doble. Els homes de Valverde han obtingut una victòria davant del Leganés (0-3) que consolida el liderat del conjunt blaugrana, amb un doblet de Luís Suárez que trenca la sequera golejadora de l'uruguaià i l'impregna, de nou, de confiança. Paulinho s'ha sumat a la festa amb un gol a les acaballes del xoc.El partit ha arrencat amb el que probablement serà l'anècdota de la jornada, amb una falta que el conjunt local ha comès amb el xut d'inici del partit. Undiano Mallenco ha marcat l'arrencada quan Amrabat ha posat la pilota en joc cap endavant, però l'ha tornat a tocar després de fer marxa enrere, motiu pel qual la pilota ha passat directament a possessió blaugrana.El primer gol de Suárez no ha arribat fins el minut 28, quan el porter local, "Pichu" Cuéllar, no ha arribat correctament a desviar la pilota, errada que l'uruguaià ha aprofitat per marcar el punt d'inflexió. La segona diana s'ha produït ja a la segona part, al minut 59, quan Suárez ha engaltat de primeres un rebuig de Cuéllar després d'un una excel·lent combinació entre Messi i Paco Alcàcer.Paulinho s'ha sumat a la festa amb un tercer gol al minut 89, després d'una pilota molt disputada a l'àrea petita que ha acabat perdent Messi i que ha recuperat in extremis. El porter, Ter Stegen, també ha brillant amb parades magistrals que han impedit que els locals hagin sumat cap gol. La nota negativa ha estat la targeta groga que ha vist Gerard Piqué, que li impediran disputar el proper partit contra el València.Amb tot plegat, el Barça consolida la primera plaça a la Lliga amb 34 punts, a set punts del segon classificat el València (que demà juga contra l'Espanyol), i a onze del Madrid, que aquest vespre juga contra l'Atlètic de Madrid.

