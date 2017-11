Els Mossos disparen un jove a la Jonquera que ha baixat d'un cotxe cridant «Al·là és gran»

Els Mossos han disparat un jove a la Jonquera que ha cridat «Al·là és gran» Foto: ACN

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dissabte al peatge de la Jonquera (l'Alt Empordà) un jove que ha cridat "Al·là és gran" diverses vegades. Segons ha pogut saber l'ACN, tot plegat ha passat a quarts de tres de la matinada quan diversos agents de la Guàrdia Civil han demanat a un conductor que s'aturés, quan anava a creuar la frontera. Ha estat aleshores quan l'home ha començat a cridar "Al·là és gran" diverses vegades i s'ha atrinxerat a dins del vehicle.Els agents han demanat a l'home que sortís del cotxe sense roba i amb les mans a la vista, però el sospitós no ha fet cas a les indicacions i s'ha posat la mà a la butxaca, fet que ha obligat els agents a disparar per poder-lo detenir. Com a conseqüència del tret l'home ha quedat ferit en una cama. Segons fonts de l'hospital Josep Trueta de Girona, l'home ha estat operat dues vegades aquest dissabte i es troba en estat molt greu i el pronòstic és reservat.Tot ha començat aquesta matinada quan un vehicle ha arribat al peatge de l'AP-7 de la Jonquera i la Guàrdia Civil l'ha aturat en un control. La persona que estava a l'interior del vehicle ha cridat "Al·là és gran" i s'ha quedat amagada als peus del cotxe.Deu minuts després, la policia li ha demana que surti amb les mans enlaire i sense roba. Llavors la persona ha sortir del vehicle i ha avançat cap als agents tot cridant "Al·là és gran". En un primer moment, agents dels Mossos i de la Guàrdia Civil han disparat trets a l'aire i acte seguit el noi s'ha posat la mà a la butxaca. En aquest moment és quan l'agent de la policia catalana ha decidit efectuar un tret a la cama i el jove ha caigut a terra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)