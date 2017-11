VÍDEO El dia que Cospedal va advertir que l'exèrcit estava preparat per «protegir la sobirania nacional»

<br />





María Dolores de Cospedal, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

Les paraules de la secretària general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, en què assegurava en una entrevista a RAC1 que el govern espanyol havia amenaçat amb "sang i morts al carrer" si l'executiu de Carles Puigdemont tirava endavant la declaració d'independència, han aixecat molta polseguera. El govern ja ha respost que es tracta d'una " mentida grollera " que es pensés en aquest desplegament a Catalunya, tot i que no preveuen emprendre accions legals.Tot i així, l'hemeroteca demostra que l'Estat havia advertit que l'exèrcit estava preparat per actuar en qualsevol escenari, també en un atac al que consideren la "sobirania nacional". Concretament, la ministra espanyola de Defensa, María Dolores de Cospedal, va assenyalar el passat 4 de juliol, en la celebració dels 40 anys de la creació del Ministeri de Defensa : "Per terra, mar i aire, les Forces Armades i la Guàrdia Civil es troben on calgui protegir els valors de la democràcia i de la Constitució, però també la integritat i sobirania".No obstant, just abans de la desfilada militar del 12 d'octubre, la ministra insistia en la possibilitat, tot i que en rebaixava aquestes perspectives : "Tinc la gairebé completa seguretat que no serà necessària la seva intervenció, però tenen l’obligació d’estar preparats per defensar el seu país, ja sigui dins o fora de les seves fronteres, jo crec que això no serà necessari", va afirmar en una entrevista a TVE

