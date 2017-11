La nova versió (més dolça) de la notícia d'«El Jueves» sobre la policia espanyola

Agents de la Policia Nacional davant la comissaria de Via Laietana Foto: Guillem Pascual Molina

La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña https://t.co/YEP6WokDzU — El Jueves (@eljueves) 5 d’octubre de 2017

La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de caramelos en Cataluña. Te explicamos al detalle este nuevo drama al que se enfrentan los agentes trasladados a la capital catalana: https://t.co/Bzkt2Ip5Wc — El Jueves (@eljueves) 17 de novembre de 2017

El director d'El Jueves va haver de declarar el passat 9 de novembre per un article –satíric- on s'assegurava que la presència dels antidisturbis havien acabat amb les reserves de cocaïna a Catalunya . Tot plegat després de ser denunciats pels sindicats policials SUP, CEP, UPF, SPP i ASPL'article, d'evident to satíric, incloïa declaracions inventades d'agents que havien protagonitzat les càrregues contra el referèndum. “Si us plau, només volem uns grams per passar l'estona. Això no es calma i caldrà torna a sortir a repartir”, deia un dels falsos policies.Ara, El Jueves torna a la càrrega amb una nova versió (més dolça) de l'article :"La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de caramelos en Cataluña". "Las fábricas de golosinas han advertido que son incapaces de abastecer tanta demanda", resa el subtitular. I és que, davant dels atacs contra la llibertat d'expressió, no hi ha res millor que el bon humor.Ara, només cal esperar que els sindicats policials o Interior vegin que tot plegat és broma i és que l a "notícia" acaba aixi : "El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, tem que l'escassetat de caramels impulsi els agents a consumir el postre més habitual a Catalunya: la crema catalana".kkk

