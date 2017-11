Endesa invertirà 614 milions fins al 2020 per millorar la xarxa elèctrica de Catalunya

Endesa invertirà a Catalunya en els propers tres anys (2018-2020) 613,8 milions d'euros bruts per desenvolupar, millorar i reforçar la xarxa elèctrica d'alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques i demarcacions on opera. L'objectiu és incrementar la qualitat del subministrament a més de 4,2 milions d'usuaris. Durant aquest trienni es desenvoluparan a Catalunya 632 projectes, gairebé la meitat dels quals (287) només durant el proper any. Una de les partides més importants (208,6 MEUR) anirà destinada a subestacions i centres de distribució, mentre que en actuacions a la xarxa de mitjana tensió es destinaran 166,3 MEUR i a millorar i reforçar els sistemes, gairebé 139.L'esforç inversor d’Endesa per a l'any vinent es repartirà a totes les demarcacions, amb un increment a les comarques de Lleida del 49%. Les accions a Ponent van encaminades, sobretot, a renovar i reforçar les infraestructures elèctriques de mitjana i baixa tensió –en especial a la Plana de Lleida- com a conseqüència de l'estudi realitzat sobre la qualitat del producte i a les anàlisis de la xarxa existent.De tots aquests projectes globals, els més destacats seran l’ampliació de transformació (tant d'alta a alta tensió i d'alta a mitjana tensió) a les subestacions de Llançà, Terrassa, Xerta, Altafulla, Sant Joan Despí, Pobla de Segur i Sant Boi (10,2 MEUR), l’automatització –és a dir, el telecontrol i el telecomandament- de la xarxa (43,3 MEUR), la racionalització de la xarxa elèctrica ubicada dins del Parc natural de la serra de Collserola (5,7 MEUR) i un singular pla de renovació de cables a la ciutat de Barcelona, dotat amb 3,5 MEUR.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)