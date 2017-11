La increïble reacció de Cospedal després de ser enganyada per dos humoristes russos

Fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 17 de novembre de 2017

María Dolores de Cospedal va caure de quatre grapes en una broma de dos humoristes russos . Els homes es van fer passar per membres del Ministeri de Defensa de Letònia i l'informen que el president català, Carles Puigdemont, és un espai rus anomenat “Cipollino”.Cospedal ha estat objecte de tot tipus burles a la xarxa. Posteriorment, ha utilitzat Twitter per justificar-se. "Va ser una conversa molt estranya, vaig demanar parlar en anglès i no van voler. Com que no vaig confiar, vaig deixar de parlar i no vaig tornar a parlar", ha piulat la ministra espanyola. "Ara sé que són russos", ha conclòs.En el vídeo de la conversa, l’humorista rus Alexéi Stoliarov s’identifica com a ministre letó de Defensa i s’ofereix a Cospedal a compartir informació dels serveis d’intel·ligència de Letònia sobre el paper de Rússia en el conflicte català.Entre altres qüestions, informa a la ministra que el president Puigdemont treballa “per a la intel·ligència russa des de fa temps”. Així mateix, li indica que el 50 per cent dels turistes russos que viatgen a Catalunya són, en realitat, “del servei especial de Rússia”. “El 50 per cent?”, pregunta incrèdula Cospedal.En diversos moments de la conversa, en la qual també hi intervé l’humorista Vladímir Kuznetsov, s’ofereix l’ajuda de Letònia, fins i tot la participació de l’exèrcit, i la col·laboració per abordar la informació aconseguida pels serveis secrets de països veïns i Ucraïna amb l’objectiu d’evitar que la situació a Catalunya acabi en un escenari similar al de Donbás –regions separatistes russòfones a Ucraïna-.“Voldria que s’ho prengués seriosament. En qualsevol cas estem disposats a donar-los suport amb el desplaçament del nostre exèrcit al territori de Barcelona en terminis molt curts”, li diu l’humorista a la ministra, que durant la conversa li agraeix la informació rebuda i es compromet a traslladar-la al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, amb l’objectiu, fins i tot, d’una possible trobada personal.

