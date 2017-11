Puigdemont publica la llista íntegra de Junts per Catalunya

Després d'hores de fitxatges, baixes inesperades i negociacions sobre la botzina, Carles Puigdemont ja té els 135 membres definits que integraran la candidatura de Junts per Catalunya. Es tracta d'una llista amb presència dels consellers empresonats i a l'exili, i amb poca presència del PDECat, el partit en el qual milita Puigdemont i que aporta el suport tècnic, logístic i polític a la candidatura, que té Jordi Sànchez com a número dos.La candidatura compta amb els consellers Jordi Turull -Presidència-, Josep Rull -Territori i Sostenibilitat-, Clara Ponsatí -Ensenyament- i Joaquim Forn -Interior-, mentre que Meritxell Borràs -Governació- han optat per declinar l'oferta. El sociòleg Salvador Cardús; el catedràtic de Ciències Polítiques Ferran Requejo; la il·lustradora Pilarín Bayés; el sacerdot pare Manel; la religiosa teresiana Viqui Molins; i el metge epidemiòleg Antoni Trilla, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, s'incorporen a la candidatura que encapçala Puigdemont.La vicerectora de la Universitat de Girona (UdG), Gemma Geis, serà la cap de llista de Junts per Catalunya a la demarcació de Girona. La seguiran l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el professor de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) Narcís Clara. A la candidatura de Girona també s'hi sumarien el delegat territorial de Cultura, Francesc Ten, i l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell.La llista té com a número dos el president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, que en aquests moments està empresonat a Soto del Real acusat d'un presumpte delicte de sedició . Hi ha cinc membres del secretariat de l'entitat que també han fet el pas cap a Junts per Catalunya. Són Francesca Ferreres, secretària nacional i fins ara coordinadora d'Incidència Internacional, i els secretaris nacionals Alícia Casals, Assumpció Castellví i Pere Grau.Entre els fitxatges destacats hi ha el d'Eduard Pujol, ja exdirector de RAC1 , que ocuparà el número 8 per Barcelona. Francesc de Dalmases, membre de la direcció executiva del Pacte Nacional del Referèndum, i Aurora Madaula, historiadora i professora a la Universitat de Barcelona (UB), també s'han incorporat a la candidatura. També ho ha fet Anna Tarrés, exseleccionadora espanyola de natació sincronitzada.

