L'Audiència de Girona absol el violador reincident acusat del crim de Cabanes

L'Audiència de Girona ha absolt el violador reincident acusat de propinar una pallissa mortal a una dona de 76 anys a Cabanes (Alt Empordà) el 27 de febrer del 2014. El jurat popular ha declarat Antonio García Carbonell no culpable perquè, tot i que declaren provat que va estar al lloc dels fets per cometre un robatori, consideren que no hi ha proves que demostrin que va participar directament en el crim.Per ara, García Carbonell no sortirà en llibertat perquè està en presó preventiva per un altre cas. El jurat popular ha conclòs que l'únic autor del crim va ser el segon acusat, Oriol Boyer. Per això, l'han declarat culpable d'un assassinat amb acarnissament i traïdoria i d'un delicte de tinença il·lícita d'armes. El fiscal i l'acusació particular demanen que el condemnin a 26 anys de presó."Va estar al lloc dels fets per cometre un robatori però no va tenir participació en l'acte de l'assassinat i, per tant, l'hem d'absoldre", ha conclòs el jurat. A més, al veredicte també han ressaltat que no l'han pogut declarar culpable d'un robatori perquè ni fiscalia ni acusació particular l'acusaven per aquest delicte.A l'hora d'absoldre, el jurat s'ha basat, sobretot, en la declaració de dos testimonis. Un d'ells (acusat amb García Carbonell en un cas de falsificació de moneda) va explicar que el violador reincident li havia confessat que va anar amb Boyer a Cabanes per cometre un robatori. Un cop allà, però, García Carbonell es va quedar al cotxe esperant mentre Boyer agredia la víctima. L'altre testimoni va confirmar que els dos homes l'havien anat a veure el dia abans del crim per demanar-li informació.Per tot això, el jurat popular considera que les úniques proves que hi ha contra García Carbonell estan relacionades amb l'intent de robatori però no amb l'assassinat.El jurat considera que "l'únic culpable de l'agressió" va ser Oriol Boyer. Han declarat provat que entre les 19.30 i les 22.30 hores del 27 de febrer del 2014 va "abordar" la víctima i la va agredir "fins a deixar-la moribunda". La dona va morir dies després a l'hospital com a conseqüència de les ferides.A més, també conclouen que Boyer va actuar amb acarnissament i traïdoria. "La va immobilitzar, li va introduir un mitjó a la boca perquè no pogués demanar ajuda, la va traslladar a un lloc fosc i apartat i la va colpejar brutalment i amb crueltat", ha declarat provat el jurat. El tribunal ressalta que Boyer la va abandonar moribunda a la intempèrie on va passar la nit sense que ningú la pogués socórrer.El veredicte exposa que les antenes de telefonia mòbil situen Boyer al lloc del crim i que els dos testimonis també l'identifiquen com l'home que acompanyava García Carbonell a cometre el robatori.Tot i l'absolució, García Carbonell no sortirà per ara en llibertat perquè està en presó provisional per la causa de la falsificació de moneda. El seu advocat, Joaquim Bech de Careda, ha avançat que demanarà la seva excarceració perquè considera que no hi ha risc de fugida. "Es tenia en compte, també, que l'acusaven d'un crim de sang per mantenir-lo a la presó però ha quedat absolt", ha afirmat.García Carbonell va ser el primer pres de l'estat espanyol que va sortir en llibertat per la supressió de la doctrina Parot. Fins aleshores, estava complint una condemna de 270 anys de presó per agressions sexuals perpetrades entre els anys 1991 i 1995.El fiscal i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Oriol Boyer mentre que el seu advocat demana que li imposin la pena mínima pels dos delictes. El judici ha quedat vist per a sentència.

