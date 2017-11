Míriam Hatibi esclata després de saber que l'imam de Ripoll era confident del CNI

Tuvimos que salir a dar explicaciones sobre cómo se coló el imam de Ripoll y ahora resulta que era confidente del CNI. Gracias por todos los mensajes diciendo que "somos los musulmanes los que escondemos estos delincuentes" y que deberíamos controlarlo más. — Míriam Hatibi (@miriamhatibi) 17 de novembre de 2017

La portaveu de la Fundació Ibn Battuta, Míriam Hatibi, ha lamentat que es demanessin explicacions al col·lectiu musulmà per l'imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty, presumpte cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils de l'agost passat, després que s'hagi sabut que l'home era confident dels serveis d'intel·ligència espanyols. "Gràcies per tots els missatges dient que "som els musulmans els que amaguem aquests delinqüents" i que ho hauríem de controlar més", ha piulat al seu compte de la xarxa social Twitter.El CNI ha admès que va tenir contactes amb Es Satty mentre va estar ingressat a Castelló per un delicte de tràfic de drogues, segons publiquen diversos mitjans com El País . D'acord amb aquest darrer rotatiu, l'imam va actuar com a confident. Es Satty va romandre al centre penitenciari entre el 2010 i el 2014, tot i que es desconeix si els serveis secrets espanyols hi van mantenir contacte durant aquests quatre anys i si l'home va rebre alguna remuneració a canvi. D'altra banda, fonts del CNI han apuntat que és una pràctica habitual quan les forces policials detecten algun indici relacionat amb el terrorisme jihadista."Vam haver de sortir a donar explicacions sobre com es va colar l'imam de Ripoll i ara resulta que era confident del CNI. Gràcies per tots els missatges dient que "som els musulmans els que amaguem aquest delinqüents" i que ho hauríem de controlar més", diu la piulada completa de Hatibi.

