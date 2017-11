Josep Maria Flotats, Premi Honorífic Anna Lizaran dels Premis Butaca

Els Premis Butaca de Teatre de Catalunya concediran en aquesta edició el Premi Butaca Honorífic Anna Lizaran a l'actor i director Josep Maria Flotats, "en reconeixement a la seva trajectòria, aquí i fora del país, portant el talent català al món i per la seva aportació i expertesa en la construcció d'una estructura de teatre públic de país, tant en la seva etapa al capdavant de la Companyia Flotats al Poliorama com en l'inici del Teatre Nacional de Catalunya". La gala de lliurament dels premis se celebrarà el pròxim 27 de novembre al Mercat de les Flors de Barcelona.Tal com s'ha assenyalat en un comunicat, la carrera de Flotats, que arrenca a l'Associació Dramàtica de Barcelona, ha estat marcada per la seva educació francesa i per la seva formació a l’École Supérieure d'Art Dramatique d’Strasbourg, l’actual Théâtre National d’Strasbourg, que li va obrir les portes de diferents companyies fins que el 1981 va ser contractat per la Comédie-Française, de la que en va ser director.Després de l'etapa amb la Comédie-Française, Flotats torna a Barcelona on crea la Companyia Flotats, la companyia estable del Teatre Poliorama durant els deu anys en què va ser el Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya i on s'interpreten muntatges com l'encara recordat Cyrano de Bergerac. Flotats ha estat el fundador i primer director del TNC i la seva companyia, que es presenta el 12 de novembre de 1996 a la sala Tallers amb Àngels a Amèrica de Tony Kushner. El teatre s'inaugura oficialment l'11 de setembre de 1997 amb La Gavina de Txèkhov. El 1998, Flotats s’instal·la a Madrid on funda la seva pròpia companyia amb la que estrena Arte al Teatro Marquina.Des dels Premis Butaca, han recordat que Flotats ha difós la cultura en llengua catalana amb les produccions en català Un rèquiem a Salvador Espriu a París i Ara que els ametllers ja estan batuts a Madrid i a Frankfurt.El Premi Honorífic Anna Lizaran se suma a l’ampli llistat de reconeixements que acumula, entre ells, el Gérard Philippe (1970), el Prix de la Critique Française (1980), el Premio Nacional de Teatro (1989), els nou premis Max o els dos premis Unión de Actores al millor actor. Cal sumar diferents distincions honorífiques com Oficier de la Légion d’Honneur, Oficier des Arts et des Lettres, a França; la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, la Medalla d'or al Mèrit en les Belles Arts i el doctorat honoris causa per la UAB.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)