Desapareix d'«El País» la primícia sobre la col·laboració entre l'imam de Ripoll i el CNI

Aquest divendres al matí ha saltat la notícia. El País ha tret en exclusiva que l'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost, va ser un confident del CNI . A més de ser investigat a l'operació Chacal, l'imam va col·laborar amb la policia d'intel·ligència espanyola almenys durant la seva estada a la presó de Castelló, entre el 2010 i 2014, on va estar ingressat per un delicte de tràfic de drogues.El diari estatal apuntava que fonts dels serveis secrets espanyol havien confirmat la notícia, tot i que no havien volgut aclarir des de quan i fins quan l'imam va col·laborar amb ells i tampoc si aquesta col·laboració va ser remunerada.Ha estat un dels temes principals del matí. Fins i tot, ha arribat a la roda de premsa posterior al consell de ministres, on els periodistes han preguntat a Íñigo Méndez de Vigo sobre la relació entre la intel·ligència estatal i l'imam. El portaveu ha tirat pilotes fora i ha argumentat que l'executiu no comptava amb informació suficient per fer-ne una valoració.Hores després, quan la immensa majoria de diaris catalans i també estatals s'havien fet ressò de la notícia, ha desaparegut del web d'El País i s'han esborrat els tuits. La peça s'ha volatilitzat i el periòdic del grup Prisa no ha fet cap aclariment o comentari al respecte.

