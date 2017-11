​La barra lliure hotelera de Barcelona encara cueja amb centenars de llits nous

Obres de l'hotel que obrirà on hi havia la Henkel. Foto: Mariona Batllés

Molts dels nous hotels són de quatre i cinc estrelles, i els preus no baixen dels 150 euros per habitació

La construcció de l'hotel Rec de Nuñez i Navarro està molt avançada. Foto: Mariona Batllés

Més de 9.000 places pendents d'obrir Quan es va aprovar el PEUAT el darrer hivern, Barcelona tenia 158.384 llits que es repartien entre 10.601 establiments. I, de projectes que es van salvar de la moratòria que va aprovar Ada Colau, n'hi ha 63 encara pendents d'obrir que sumen un total de 9.489 places, moltes d'elles en barris on el pla d'allotjaments obliga al decreixement. Entre ells hi ha tots els hotels que se citen en aquest article, si bé els més grans són un de dues estrelles al número 169 del carrer Ramon Turró, amb 626 llits, i un d'una estrella i 602 places que la cadena Motel One obrirà el març al número 11 del passeig de Pujades, al davant de la Ciutadella.

A la plaça Catalunya de Barcelona s'anuncien novetats. A la torre que corona un dels edificis més emblemàtics, el de la botiga Apple, s'hi ha col·locat des de fa uns dies el nom d'Iberostar. La cadena hotelera té més d'un centenar d'establiments en 16 països, i a partir del 15 de gener obrirà un de nou de quatre estrelles al bell mig de la capital catalana. El rètol s'erigeix ben amunt, i és hereu de la història de la ciutat dels darrers anys, en els quals s'havia viscut una mena de barra lliure hotelera. Els seus efectes són ben vius amb la inauguració les pròximes setmanes de centenars de noves places hoteleres.Una de les primeres mesures que va decidir el govern d'Ada Colau després que BComú guanyés les eleccions municipals del 2015 va ser una moratòria hotelera per evitar que s'obrissin més allotjaments turístics i tenir temps de redactar un pla (el PEUAT) que envia els nous fora del centre . Això no ha impedit que desenes de projectes se salvessin perquè havien demanat llicència abans o ja tenien drets urbanístics adquirits, i ara se'n comença a veure el resultat, especialment en els districtes més turístics com el de l'Eixample. L'hotel d'Iberostar, de quatre estrelles i 238 places (en 119 habitacions dobles), és només una de les pròximes obertures.El PEUAT està en vigor des del març, i fins llavors la moratòria hotelera havia impedit tramitar 33 projectes d'allotjaments turístics però 74 sí que van prosperar. D'ells, 34 són a l'Eixample, 18 a Ciutat Vella, nou a Sant Martí, set a Sants-Montjuïc, dos a Gràcia, dos a les Corts i dos a Sarrià-Sant Gervasi. Els únics districtes que no havien suscitat l'interès dels hotelers són també els dos que tenen menys pressió turística, Sant Andreu i Nou Barris, i el d'Horta-Guinardó, tot i que ja està acostumat a rebre visitants pels búnquers del Carmel.Des de l'aprovació del pla han obtingut llicència 14 establiments més –nou hotels, tres albergs i dues residències–, però són projectes que ja estaven tramitant el permís des d'abans de la moratòria i tot just se'ls ha concedit ara. Fonts municipals també detallen que fins al 31 d'octubre l'Ajuntament ha emès 12 informes previs favorables per implantar nous allotjaments turístics, però no s'ha sol·licitat cap llicència per a nous hotels a les zones permeses. Per ara en aquests casos només s'ha emès l'informe previ, que és preceptiu segons el PEUAT.Per al nou hotel de la plaça Catalunya, que s'anomenarà Iberostar Paseo de Gracia, ja es poden fer reserves al web . Qui vulgui estrenar-lo el 15 de gener, pagarà entre els 154 euros d'una habitació doble superior i els 649 euros per la Tower Suite (entre 172 i 722 euros si es reserva amb cancel·lació gratuïta). La suite és un dúplex situat a la torre que presideix l'edifici, on hi ha el rètol de la companyia hotelera, i des d'on es pot veure "tot Barcelona, des de l'emblemàtica Sagrada Família fins al mar Mediterrani", es ressalta al web.No és l'únic hotel d'alta gamma que obrirà pròximament. No gaire lluny de la plaça Catalunya, a la Gran Via cantonada amb Pau Claris, s'inaugurarà l'1 de desembre un altre hotel, en aquest cas de la cadena Almanac . L'establiment té 5 estrelles i 188 places, repartides entre 61 habitacions i 30 suites. Els preus del primer dia van dels 284,75 euros l'habitació més senzilla fins als 835 euros la suite que fa cantonada al carrer. Entremig, al carrer Casp, ja s'està treballant en els fonaments de l'hotel de Meliá que substituirà el Novedades: tindrà cinc estrelles i 328 llits.També estan avançades les obres de dos hotels de Nuñez i Navarro, el del carrer Rec Comtal i un al número 344 del carrer Còrsega, de quatre estrelles i 308 places. A més, el que es construeix a l'antiga Henkel, al número 480 del mateix carrer, ja pren forma. Es tracta d'un establiment de quatre estrelles que ha promogut el grup Meridia Capital i que tindrà 182 habitacions. El projecte també implica construir 34 pisos i cinc cases unifamiliars al passatge. Meridia Capital va assegurar fa més d'un any als veïns que els pisos no serien turístics Pel que fa al polèmic hotel Rec, també disposa de pàgina web pròpia , on s'explica que "la ubicació al costat del Born, un dels barris més pintorescos de Barcelona, el situa a prop dels principals punts d'oci nocturn i cultura millennial". La Fiscalia va arxivar fa uns mesos la denúncia que van presentar diverses associacions veïnals per la tramitació urbanística de l'establiment , però va apreciar "irregularitats administratives" en el pla i va instar l'Ajuntament a revisar-lo. El consistori va encarregar una auditoria externa i encara està pendent de tenir els resultats.La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, es mostra partidària d'esperar a tenir l'auditoria abans d'emprendre cap procés participatiu sobre l'ús del solar públic del costat, una de les condicions que va imposar ERC per donar suport al PEUAT . En la Comissió municipal d'Urbanisme de l'octubre, Sanz va demanar a l'oposició paciència davant la demanda que s'hi faci habitatge social, proposta que també té molts detractors, va assegurar. "Mai hem dit que renunciem a fer habitatge, però ho volem sotmetre a valoració dels veïns, i abans hem de dissipar tots els dubtes que puguin haver-hi sobre la tramitació urbanística", va defensar.

