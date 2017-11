Sabadell denuncia que Renfe incompleix el calendari d'obres a Sabadell Centre

Les obres que Renfe està duent a terme per rehabilitar integralment l’estació de Sabadell Centre no estaran acabades el 19 de novembre, tal com inicialment la companyia havia anunciat. Per consegüent, tampoc no es pot recuperar la mobilitat a la zona en les dates previstes.L’Ajuntament vol denunciar que no ha tingut cap informació directa de la companyia sobre l’incompliment del calendari previst. "Aquest incompliment en és una manca de respecte no tan sols cap a l’Ajuntament com a institució, sinó també cap a la ciutadania, que és qui continuarà patint els problemes de mobilitat generats per la mala planificació en aquestes obres", assenyala l'alcalde, Maties Serracant.Renfe es va comprometre a restablir la circulació del trànsit en superfície al setembre, tot i que les obres a l’estació les ajornessin fins al 19 de novembre, compromisos que no s’han acomplert. “Exigim un calendari realista de les obres i que Renfe prioritzi el seu compromís de deixar lliure l’espai públic, tal com havien anunciat, perquè els afectats som els usuaris de la línia ferroviària i els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, que no podem circular amb normalitat per un punt estratègic de la xarxa viària”, ha afirmat el tinent d’alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez.Finalment, l’Ajuntament denuncia tant la manca de planificació de Renfe com la nul·la informació sobre el nou plantejament de les obres.

