Folk, pagesia i gossos d'atura, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Artesans i productes de la terra, a la fira de Vallgorguina Foto: NacioGranollers

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Aquesta prova, conjuntament amb la de Castellar de n'Hug que té lloc a finals d'agost, és la de més renom del calendari anual pel que fa als concursos de gossos d'atura. Encabida dins de la programació de la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, es tracta d'un campionat de campions en la qual només hi poden prendre part els pastors i gossos d'Espanya amb el millor palmarès de la temporada. També s'hi conviden els millors pastors francesos. Com a al·licient, s'hi sorteja una canal de xai.Pep Gimeno “Botifarra”, Miquel Gil, Francesc Ribera “Titot”, Quico el Célio i el Noi, Joan Garriga, Carles Belda, Pau Riba, Jaume Arnella, o Toni Xuclà, i més de 40 artistes dels Països Catalans, seran els protagonistes d'un concert molt especial al Centre Artesà al Tradicionàrius , en solidaritat amb els presos catalans. Comença a les 21h i l'accés és lliure, amb taquilla inversa. La recaptació es sumarà a la caixa de solidaritat promoguda per ANC i Òmnium.Sisena edició de la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya, un esdeveniment enogastronòmic on els productors i els productes de qualitat són els principals protagonistes. Després d’un gran èxit de públic i de participació de productors en les cinc edicions anteriors, enguany es presentem diverses novetats, com ara la presència destacada de productes ecològics, el 1r Concurs de Coques de Forner de Catalunya, i Idiazabal com a territori convidat.Amb la Fira del Bosc i la Pagesia, Vallgorguina convida tothom a gaudir de la festa, les activitats i una gran varietat de productes artesans d'una qualitat immillorable. El bosc i la terra són dos elements importants per a una població que amb aquest esdeveniment reviu els temps en què la vida rural tenia un gran protagonisme. El programa inclou exposicions, demostracions en viu d'arts i oficis del bosc i la pagesia, tallers, animació infantil i gegants.Primera edició del festival que uneix cinema i fotografia. Impulsat per Joan Fontcuberta, una de les figures clau per entendre la fotografia de la modernitat, Granollers acull un cicle singular i "únic" que vol fomentar la recerca, la divulgació i la promoció de la fotografia a través del cinema i que es podrà veure a les instal·lacions de Roca Umbert fins al 26 de novembre. Un curt de David Lynch, films d'Alan Berliner o els estralls de la moda, són alguns dels destacats que no ens podem perdre.