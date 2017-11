​Colau, Trias i Hereu, units per la candidatura a l'Agència del Medicament

Ada Colau, Xavier Trias i Jordi Hereu han fet un manifest conjunt aquest divendres en defensa de la candidatura de Barcelona per acollir l'Agència Europea del Medicament (EMA), una decisió que es farà pública el dilluns. Els tres darrers alcaldes de la capital catalana han defensat que la ciutat "està preparada" i amb una "magnífica candidatura" per ser escollida i han recordat que destaca per la qualitat de vida, les bones connexions i l'ecosistema de recerca."Barcelona pot oferir molt a l'agència i necessitem que Europa ens ajudi a continuar construint Barcelona", ha conclòs Colau en nom dels tres alcaldes. Tots tres, també han coincidit que l'elecció de Barcelona seria molt positiu en el moment polític que es viu a Catalunya i per això han volgut pressionar els líders europeus destacant la unitat institucional en aquest aspecte.A només tres dies que la Unió Europea decideixi la nova seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA), que ha de deixar Londres després del Brexit, els tres darrers alcaldes de Barcelona han defensat conjuntament la candidatura de Barcelona com la "millor" presentada i han volgut pressionar els líders europeus per prendre aquesta decisió malgrat la complexitat del moment política que viu Catalunya.L'actual alcaldessa, Ada Colau, ha llegit un manifest en què ha manifestat que "estem llestos i preparats" per acollir l'EMA, amb una candidatura, ha afegit amb la que es vol "continuar ajudant a construir Europa". La declaració conclou que s'ha construït una "magnífica candidatura" que inclou un "edifici emblemàtic" i ha fet una crida als líders europeus a escollir Barcelona que surt amb avantatge quant a qualitat de vida, connexions i ecosistema de recerca. Per Colau, Barcelona "pot oferir molt a l'agència" i ha destacat que "necessitem que Europa ens ajudi a continuar construint Barcelona".A títol personal, Colau ha reconegut que "no serà senzill" perquè hi ha competidors forts en un moment "d'incerteses i complexitats". Però tot i això, per Colau és rellevant que malgrat la complexitat del moment polític a Barcelona "ningú no ha titubejat" mai respecte d'aquesta candidatura. En aquest sentit, ha recordat el consens aconseguit entre les administracions del Ministeri, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per gestar la candidatura i tirar-la endavant amb garanties.Per això, l'alcaldessa considera que "pot i ha de guanyar" perquè no hi ha dubte que és la millor candidatura. Colau ha recordat que en el passat, Barcelona ja va estar a punt d'aconseguir aquesta seu, i per això n'està convençuda. Tot i això, reconeix que la decisió depèn també d'altres consideracions, amb el que ha afegit "aquí se m'escapa". Colau però, espera que es prioritzin les candidatures i la seva qualitat tècnica.En una línia similar s'ha manifestat l'exalcalde Xavier Trias, que tot i assegurar que viu un "dejavu" referint-se a la candidatura de Barcelona pels Jocs Olímpics del 92, ha traslladat la responsabilitat a Mariano Rajoy, president del govern espanyol, perquè faci "la pressió" necessària entre els 27 més enllà que aquests caps d'estat i de govern puguin concebre la unitat que genera l'EMA a Barcelona. Per Trias, l'EMA ha de ser "un canvi de cromos" i creu que l'elecció de la capital catalana seria "un gest de distensió" en el moment polític que s'està vivint, perquè considera que és "molt important" fer-ho en aquesta direcció. Trias ha reconegut que és difícil parlar en aquests termes "quan tens gent a la presó i gent fora del país perquè els posaran a la presó".Jordi Hereu ha volgut destacar la clara "vocació europea de Barcelona" i ha defensat que "Europa és el nostre nord". En aquest sentit, ha apel·lat a l'esperit "del Molino", teatre on s'ha fet aquest acte conjunt, per continuar desenvolupant Barcelona, Catalunya, Espanya i Europa. En aquest sentit, ha demanat mantenir aquest esperit necessari per a tot tipus de projecte i ha alertat que "si s'haguessin resolt bé aquests debats, aquest acte no caldria".

