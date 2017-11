Puigdemont reacciona enfurismat a l'anunci que l'imam de Ripoll era un confident del CNI

(3) Cal destacar que avui ha sortit a la llum aquesta informació que confirma les nostres sospites. És un fet tan extremadament greu, que a l'Estat espanyol segur que no comporta cap dimissió, ni querella ni presó pic.twitter.com/I6hLhy8JdG — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 17 de novembre de 2017

El president Carles Puigdemont ha qualificat de fet "extremadament greu" les informacions publicades que apunten que el CNI va tenir contactes amb l'imam de Ripoll , cervell dels atemptats a Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts. "A l'estat espanyol segur que no comporta cap dimissió, ni querella ni presó", ha afegit a través del seu compte de Twitter.Justament avui que fa tres mesos de l'atemptat, Puigdemont ha lamentat que aquells que van dirigir de manera "impecable" l'operatiu per fer front a l'atac terrorista "són avui a la presó i arxivament papers per no passar pel tub del bloc del 155", en referència al conseller empresonat Joaquim Forn i al major dels Mossos Josep Lluís Trapero, relegat a tasques administratives. Puigdemont ha tingut un record per a les famílies i els amics afectats pels atemptats i ha tornat a agrair la tasca de cossos de seguretat, metges i voluntaris.Finalment, en referència a la detenció d'un professor de l'Institut de Tremp per incitació a l'odi a les xarxes socials per les crítiques a la violència dels cossos policials espanyols l'1-O, Puigdemont ha denunciat un "autèntic estat de por". "El bloc del 155 sempre s'ha oposat a una reforma de la Constitució, excepte quan els interessa. Però ara sí que estan fent reformes: els està quedant un autèntic estat de por. Superem-lo junts", ha conclòs.

