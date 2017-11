La Moncloa respon Rovira, que ha denunciat amenaces de «sang i morts al carrer»

Marta Rovira ha denunciat aquest divendres al matí que el govern espanyol havia amenaçat amb "sang i morts al carrer" si l'executiu de Carles Puigdemont tirava endavant la declaració d'independència . La secretaria general d'ERC ha justificat així, per evitar "la violència extrema", la marxa enrere en la proclamació de la República Catalana. La reacció des de Moncloa no s'ha fet esperar i, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, Íñigo Méndez de Vigo ho ha negat rotundament.El portaveu ha estat sec i contundent i ha definit el pla de violència denunciat com una "bola grullera" i una "mentida més" del Govern de la Generalitat, el qual ja compta amb "credibilitat zero". "Ens han acostumat a mentir, han mentit per sistema, i els catalans haurien de prendre nota de qui els menteix", ha etzibat.També s'ha expressat en aquesta mateixa línia el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, minuts després des de Catalunya. Ho ha qualificat de "mentida miserable" i ha demanat que hi hagi rectificació per una "gravíssima irresponsabilitat". "Potser aquestes paraules tenen la intenció de tapar una dura realitat que indicia que el procés d'independència no va enlloc i no té futur".Méndez de Vigo ha anunciat que Moncloa no portarà davant la justícia les acusacions de Rovira i les ha valorat com a "declaracions polítiques". Per tant, mentre el conflicte entre les dues administracions es mantingui en termes polítics, l'executiu de Mariano Rajoy no mourà fitxa.El també ministre d'Educació ha posat l'accent en les "reiterades mentides" del president de la Generalitat i els membres del seu equip i ha dibuixat un escenari en què l'independentisme ha teixit una xarxa de falsedats al llarg dels darrers anys i ha dibuixat una ficció que no es correspon amb la realitat. "Ens van mentir sobre els efectes econòmics de la independència i ens van dir que les estructures d'estat estaven organitzades", ha argumentat.En aquest mateix sentit, també ha picat el crostó a Puigdemont perquè va assegurar que acceptaria les responsabilitats polítiques d'encapçalar el procés, però ara, en canvi, "està fugint".

