Ford invertirà 750 milions d'euros al País Valencià per a la producció del nou Kuga

El director de fabricació de Ford a Europa, Dirk Heller, ha anunciat aquest dijous que la companyia invertirà 750 milions d'euros en la fàbrica d'Almussafes, al País Valencià, per a produir el nou model Kuga. Heller ha fet aquest anunci en roda de premsa, acompanyat del president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig.Després de la reunió que han mantingut a la seu del govern valencià, Puig ha dit que l'anunci és "extraordinàriament important" per al futur de la planta i suposa "un plus de confiança en la Comunitat Valenciana i en el conjunt de la nostra economia". El cap de l'executiu ha afegit que la inversió és fonamental per mantenir i fomentar l'ocupació i per fer que el sector industrial tingui "un pes fonamental" en l'economia valenciana."Ja estem en un 20% del PIB industrial, la reindustrialització és un procés fonamental, no hi ha cap país avançat que no tingui una indústria potent i dins d'aquesta pràcticament un 18% és tot el que representa Ford", ha dit el cap del Consell.Amb la inversió anunciada aquest dijous, les operacions de Ford a la planta valenciana sumen uns 3.000 milions des del 2011, segons ha informat la companyia. L'empresa ha afegit que al voltant del 25 % de tots els vehicles de passatgers nous venuts a Europa corresponen al nou model de Kuga, que representa prop del 50 % de la producció de vehicles d'Almussafes.Les vendes europees de Kuga, des de principi d'any, assoleixen les 126.900 unitats i suposen una millora del 22 % comparat amb el mateix període de 2016, segons dades de Ford, que ha precisat que el Kuga és el tercer model que més es ven a Europa, per darrere del Fiesta i el Focus.

