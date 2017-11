L'imam de Ripoll va ser confident del CNI

Tuvimos que salir a dar explicaciones sobre cómo se coló el imam de Ripoll y ahora resulta que era confidente del CNI. Gracias por todos los mensajes diciendo que "somos los musulmanes los que escondemos estos delincuentes" y que deberíamos controlarlo más. — Míriam Hatibi (@miriamhatibi) 17 de novembre de 2017

L'imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del passat 17 d'agost, va ser un confident del CNI, segons explica el diari El País . A més de ser investigat a l'operació Chacal, l'imam va col·laborar amb la policia d'intel·ligència espanyola almenys durant la seva estada a la presó de Castelló, entre el 2010 i 2014, on va estar ingressat per un delicte de tràfic de drogues.Fonts dels serveis secrets espanyols han confirmat a El País la notícia, tot i que no aclareixen des de quan i fins quan l'imam va col·laborar amb ells i tampoc si aquesta col·laboració va ser remunerada.Les mateixes fonts expliquen que els contactes amb l'imam "entren dins dels protocols habituals de l'organisme" i que és "normal" obtenir informació per a la lluita antiterrorista. I un dels llocs on es pot trobar és a la presó, on hi ha "molta gent que coopera".L'imam de Ripoll va morir en l'explosió a Alcanar quan manipulava els explosius que s'havien d'utilitzar en l'atemptat a Barcelona. Es considera que va ser l'autor intel·lectual dels atacs a La Rambla i Cambrils, on van morir 16 persones i un centenar més van resultar ferides en total, i que va captar els joves que hi van participar, alguns d'ells de Ripoll.Abdelbaki Es Satty va arribar a l'Estat el 2002 i el seu telèfon ja va aparèixer en alguns dels detinguts pels atemptats de l'11-M i també va ser investigat en l'operació Chacal, tot i que aleshores no va ser imputat. Va ser al 2010 quan va ser detingut per tràfic de drogues i empresonat quatre anys. En sortir, es va traslladar a Bèlgica i posteriorment a Ripoll. Ell va ser qui hauria radicalitzat els joves de Ripoll que van participar en els atemptats, que mai abans havien donat signes de radicalitat, fora de la mesquita. Als cossos policials que operen a Ripoll tampoc els constava cap mena de sospita sobre Abdelbaki Es Satty, fet que tindria a veure amb que la tasca de captació l'hagués duta a terme al marge de la comunitat.Abdelbaki Es Satty va arribar a Ripoll fa gairebé dos anys. L'imam pretenia marxar al Marroc aquest estiu passat. Prèviament havia demanat un període de "vacances" que se li va denegar, ja que també havia sol·licitat als administradors de la comunitat islàmica que se li paguessin aquestes vacances per avançat, la qual cosa va suposar que deixés les seves funcions com imam de la capital de comarca al mes de juny.Míriam Hatibi, portaveu de la Fundació Ibn Battuta, ha criticat el CNI en un tuit i aquells que han dit que els musulmans amagaven "aquests delinqüents".

