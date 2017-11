VÍDEO L'impressionant llaç que ha il·luminat la plaça Sant Jaume al crit de «Llibertat»

VÍDEO Crits de «Llibertat» a la plaça Sant Jaume mentre s'il·lumina un gran llaç per l'alliberament dels Jordis https://t.co/guzfmmL30N pic.twitter.com/dAr7WtKtag — NacióDigital (@naciodigital) 16 de novembre de 2017

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart fa un mes que viuen privats de llibertat a Soto del Real. L'Audiència Nacional va exigir l'ingrés a presó incondicional dels dos líders sobiranistes per un presumpte delicte de sedició el passat 16 d'octubre. Per això, el sobiranisme ha tornat a sortir al carrer i ha deixat clar que no els obliden i que exigeixen, d'una vegada per totes, el seu immediat alliberament.A la plaça Sant Jaume de Barcelona, després dels parlaments, centenars de persones han il·luminat un llaç per deixar clar als presos polítics que "no estan sols". La imatge és impressionant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)