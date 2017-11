Catalunya rebrà més de 120 milions d'euros a través del FLA Extra de 2016

Cristóbal Montoro aquesta tarda a la seu de Foment. Foto: ACN

Catalunya rebrà 120,55 milions d'euros a través del FLA Extra de 2016, segons ha acordat el govern espanyol aquest dijous a través de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE). En total, les comunitats autònomes adherides al Fons rebran 600,62 milions d'euros d'aquest darrer tram destinat a atendre desviacions de l'objectiu de dèficit de l'exercici 2016 pendents de finançar.Aquesta xifra se suma als 1.492 milions d'euros que pel mateix concepte es van assignar a les comunitats per acord de la CDGAE del 5 d'octubre. Els imports totals assignats per la CDGAE per a tot l'exercici 2017 ascendeixen a 27.881,62 milions d'euros després d'aquesta nova assignació. D'aquests, 7.757,18 milions es destinaran a Catalunya.D'altra banda, la CDGAE ha acordat també l'assignació de 88,3 milions d'euros, amb càrrec al Fons d'Ordenació del Fons de Finançament a Entitats Locals, per tal que els municipis puguin finançar el 2017 deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social i les derivades de la Línia ICO de l'any 2011.Aquest import es suma a l'aprovat per la CDGAE el passat 2 de març, amb la finalitat d'atendre necessitats financeres d'aquest any i que va ser de 643,20 milions d'euros (431,47 milions amb càrrec al Fons d'Ordenació i 211,73 a càrrec del Fons d'Impuls Econòmic).

