La reacció del senyor Bohigues després de ser imputat per un gag a RAC-1

Si m'haguessin de jutjar per tots els disbarats que ha dit el @senyorbohigues durant els 10 anys que porto a @versiorac1, m'haurien d'afusellar! :-) — Eduard Biosca (@EduardBiosca) 16 de novembre de 2017

Eduard Biosca, l'actor que encarna el senyor Bohigues en programes de ràdio i televisió, ha estat imputat per un gag d'El versió RAC1. Ho ha explicat ell mateix a les xarxes socials on ha assegurat que "en aquest país als actors ens imputen per les opinions dels personatges que interpretem".El gag que portarà l'actor Eduard Biosca a declarar com a investigat està relacionat amb les rates i el vaixell dels policies espanyols que des d'abans de l'1 d'octubre està atracat al port de Barcelona.Biosca, després de conèixer la notícia, ha assegurat que "si m'haguessin de jutjar per tots els disbarats que ha dit el senyor Bohigues durant els 10 anys que porto a Versió a RAC-1 m'haurien d'afusellar".El senyor Bohigues també ha reaccionat a través del seu compte de Twitter. Ho ha fet, com no podia ser d'altra manera, de manera ben sarcàstica.

