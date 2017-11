El document per evitar l'ingrés de barcelonins al CIE estarà enllestit el desembre

L'Ajuntament de Barcelona començarà a emetre el document de veïnatge a mitjans de desembre per tal d'evitar el màxim d'ingressos en el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE). Aquesta mesura, anunciada pel govern municipal fa sis mesos, serveix per acreditar arrelament davant d'un jutge i dificultar així un procés d'expulsió o d'ingrés en un centre com el de la Zona Franca.El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha demanat a altres municipis que repliquin aquesta iniciativa. Els requisits per demanar-lo són la majoria d'edat, la permanència a l'Estat durant un mínim d'un any, estar empadronats a Barcelona de forma continuada almenys els sis mesos anteriors a la sol·licitud i estar en una situació irregular.Per demanar el document, les persones immigrades hauran d'acudir a les oficines d'atenció ciutadana des d'on, un cop acreditats els requisits per presentar la sol·licitud, se'ls derivarà a la Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants.Asens ha presentat el model de document aquest dijous en una jornada oberta a entitats i representants d'associacions de persones immigrades al Museu d'Història de Barcelona. El tinent d'alcaldia ha demanat que els altres municipis es facin seva la iniciativa i la repliquin perquè les administracions locals "puguin crear una nova legalitat municipal" que eviti que les persones indocumentades ingressin en el CIE.Durant la jornada, el director d'Immigració de l'Ajuntament de Barcelona, Ramon Sanahuja, ha recordat que aquest document, malgrat que no suposa la regularització de la situació de les persones nouvingudes, sí que és molt útil a l'hora de certificar davant d'un jutge que hi ha una vinculació d'aquella persona amb la ciutat, un fet que dificulta un procés d'expulsió o ingrés al CIE.La possibilitat d'acreditar la integració és un element determinant des del punt de vista jurídic per resoldre el procediment d'expulsió amb una sanció econòmica en lloc d'una sanció d'expulsió. És fonamental acreditar l'existència de familiars (vincles familiars), vida laboral, possibilitats de treball, professió, estudis o cursos (vincles laboral), temps d'estada, coneixement de la llengua i l'entorn, així com vincles de caràcter social amb nacionals, residents i compatriotes per a la consideració de la proporcionalitat de l'expulsió.D'altra banda, per a l'ordre d'internament en un centre d'internament d'estrangers s'ha de tenir en compte si la persona estrangera té domicili conegut i, en aquest cas, si està integrada.A més, amb un informe d'aquestes característiques és possible denunciar les possibles vulneracions de drets fonamentals en cas de decretar-se l'expulsió i/o internament d'una persona arrelada a la ciutat, tant a través de les instàncies estatals com de les europees i/o organismes internacionals.El document, per tant, contindrà la situació relativa a l'empadronament i permanència a l'estat espanyol; els vincles familiars que la persona interessada tingui amb altres persones que visquin a l'Estat; el coneixement de les llengües catalana i castellana; la realització de cursos, tallers o mòduls amb caràcter social, laboral, lingüístic i/o cultural; els estudis realitzats i la professió; la situació econòmica, tant de la persona interessada com de la seva família, i la vida laboral; la participació social, amb especial incidència en qualsevol situació de vincle amb l'entorn; la situació d'irregularitat sobrevinguda si s'escau, i la possibilitat documentada d'obtenir una autorització de residència i/o treball.Es poden fer constar altres situacions sota la responsabilitat de la persona que demana el document.

