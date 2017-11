Les tovalloletes higièniques ja són un problema

La primera campanya va aconseguir reduir els embussos per tovalloletes. Foto: Aigües de Barcelona

Les tovalloletes no es degraden com ho fa el paper de water. Foto: Adrià Costa

Les tovalloletes de bany s'han convertit en el gran maldecap de les depuradores. Estem acostumats a llençar el paper pel vàter, i ara que l'ús de les tovalloletes s'ha estès, fem el mateix gest amb elles. L'habit, però, és una mala idea.Les tovalloletes estan fetes amb fibres molt resistents -encara que a l'envàs digui que són biodegradables-. Aquest material provoca que triguin molt més temps a desintegrar-se que el paper higiènic, i un cop són al clavegueram s'emboliquen amb altres residus que tampoc s'haurien de tirar pel vàter (palets de les orelles, preservatius, productes d'higiene íntima, etc.).Aquesta amalgama de residus, que pot arribar a crear boles de centenars de quilos, embussa les instal·lacions de sanejament i provoca importants avaries a les estacions depuradores. L'any 2014, a Catalunya es van usar 892 milions de tovalloletes, moltes de les quals van acabar encallades a les depuradores causant avaries. El 46% de les emergències registrades per Aigües de Barcelona durant el 2015 tenien relació amb aquestes tovalloletes.Per conscienciar la població sobre aquesta problemàtica, Aigües de Barcelona impulsa la campanya " Stop Tovalloletes al Vàter ", que no només pretén conscienciar la població del problema sinó que vol obtenir resultats reals de reducció del nombre d'avaries. La campanya tindrà lloc als municipis les aigües residuals dels quals van a la depuradora (EDAR) del Besòs : Santa Coloma de Gramenet, Badalona i els districtes de Sant Andreu i Sant Martí de Barcelona, i comptarà amb accions de sensibilització a llocs com el Mercat de Sagarra del centre de Santa Coloma de Gramenet el 20 de novembre.Durant la iniciativa també es faran accions a comerços, bars i restaurants, on es repartirà informació i material de la campanya i es regalaran 20.000 papereres per col·locar al costat del vàter de casa. L'EDAR del Besòs, objectiu d'aquesta campanya, és una de les depuradores cobertes integrades al teixit urbà més grans del món i la de més capacitat de processament de Catalunya.Fa un any, Aigües de Barcelona ja va llançar la campanya "Stop Tovalloletes al Vàter" a cinc municipis que aboquen les seves aigües residuals a l' EDAR de Gavà i Viladecans (depuradora que tracta l'aigua de Sant Boi de Llobregat, Gavà, Sant Climent de Llobregat, Viladecans i Castelldefels). La iniciativa va permetre reduir els residus abocats a la depuradora en un 2,5%, passant de 265,22 tones els primers nous mesos de 2016 a 243,64 tones els primers nou mesos de 2017.Les avaries a les instal·lacions no són gens menyspreables: al conjunt de la Unió Europea les despeses de reparació als sistemes residuals i de depuració per culpa dels embussos per tovalloletes arriben als 1.000 milions d'euros anuals, segons l'informe d’EurEau (Federació Europea d’Associacions Nacionals de Subministradors d'Aigua Potable).El mateix maldecap afecta directament a les comunitats de veïns: 8 de cada 10 serveis de neteja a les canonades dels edificis d'habitatge són per culpa d'aquests embussos, i cada reparació costa a la comunitat un mínim de 300 euros. A banda de l'econòmic, també provoquen un problema mediambiental: en episodis de pluja intensa, l'aigua que no pot ser absorbida pel sistema de clavegueram va a parar al mar o als rius amb tot el que s'hi llença, incloses les tovalloletes.El 19 de novembre és, des del 2013, el Dia Mundial del Sanejament. La decisió la va prendre l'Assemblea General de les Nacions Unides per tal de conscienciar de la importància de l'accés sostenible a l'aigua potable i a serveis bàsics de sanejament. El problema de les tovalloletes té un abast mundial, i ja s'ha establert una iniciativa internacional que pretén conscienciar la població.La declaració ja l'han firmat prop de 300 empreses i entitats adherides en 17 països i compta amb un eslògan que en anglès es resumeix com "les tres pes: Pee, Poo and Toilet-Paper". Ras i curt: que el vàter només és apte per l'orina, la femta i el paper higiènic).

