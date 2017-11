La Sagrada Família es blinda contra l'amenaça terrorista

Barcelona posarà obstacles provisionals al centre de la ciutat i convertirà els entorns de la Sagrada Família en zona de vianants. Aquestes són les principals mesures antiterroristes que ha aprovat la Junta de Seguretat de la ciutat en el marc del grup específic que es va crear després de l'atemptat terrorista del 17 d'agost.A més, en el marc de l'Operació Nadal, els agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra reforçaran la seva presència en les zones amb major afluència de compradors. Precisament, personal especialitzat de la policia catalana ha iniciat la formació a membres i comandaments de la Urbana en matèria de detecció de radicalismes.Les mesures acordades, que s'implementaran de manera progressiva, afectaran sobretot la zona més cèntrica de la ciutat i els voltants del temple de la Sagrada Família. Al centre s'instal·laran obstacles provisionals (arbrat, jardineres, cubs de formigó i/o fitons) en aquells espais acordats en el marc del subgrup de la Junta Local de Seguretat, i s'inclouran mesures de caràcter més permanent en els projectes i reformes urbanístiques que es troben en desenvolupament. També s'estudiarà l'ampliació de l'ús d'elements ordinaris del mobiliari urbà com a elements de protecció en zones vulnerables.Tot just després de l'atemptat ja es van reforçar els dispositius policials i es van col·locar obstacles mòbils en diferents punts de la ciutat. Alguns d'ells quedaran ara substituïts per elements fixes.D'altra banda, s'iniciarà la reconversió dels entorns de la Sagrada Família en zona de vianants, amb talls al carrer Marina, Sardenya i Provença, en el marc dels projectes existents de pacificació dels entorns del temple i també amb l'objectiu de millorar la seguretat viària també tenint en compte que es produeixen ocupacions de la calçada per l'acumulació de persones.Tenint en compte que s'apropen les festes de Nadal i que hi haurà més afluència de compradors en zones comercials, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra reforçaran la seva presència realitzant funcions de proximitat i de prevenció per garantir la seguretat i prioritzant la presència de patrulles uniformades a peu, en especial als eixos comercials de cada barri.Les patrulles dels cossos policials adaptaran el seu servei a les necessitats i a l'evolució de les activitats que es duguin a terme a cada espai. Faran una tasca de prevenció de la seguretat ciutadana, evitaran delictes i controlaran les infraccions que puguin pertorbar la convivència i el descans dels veïns. També s'encarregaran de les funcions de proximitat, auxili i assistència als ciutadans, i la vigilància general dels espais públics. Paral·lelament es mantindrà l'ús d'obstacles mòbils en diversos indrets amb gran concentració de persones.La Junta Local de Seguretat i el seu subgrup tècnic específic segueixen actius i continuaran treballant per garantir la coordinació de les tres administracions. En aquest grup concret estan treballant les àrees de Seguretat i Prevenció de la Guàrdia Urbana, el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament, les àrees d'Urbanisme, Mobilitat i Turisme de l'Ajuntament, els Mossos d'Esquadra, policia espanyola i Guàrdia Civil.

