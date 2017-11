La Diputació de Barcelona estrena portal de dades obertes

Imatge del portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha estrenat portal de dades obertes, una informació pública que, en compliment de la Llei de Transparència catalana , ha d'estar a disposició dels ciutadans. D'entrada, el web comença amb una cinquantena de datasets o conjunt de dades, des de les agendes dels càrrecs electes fins a cartografia d'adreces postals, o les licitacions de contractes administratius.La presentació del portal s'ha fet aprofitant la celebració de la sisena edició de l 'Smart City Expo, que se celebra a Barcelona del 14 al 16 de novembre i que enguany ha comptat amb la visita de més de 17.000 assistents.La informació està classificada en 12 àrees temàtiques i les dades obertes es poden consultar en més de 14 formats diferents, per treballar posteriorment amb elles i fer visualitzacions. A més, el portal web també recull documentació tècnica, detalls i exemples sobre com fer servir la interfície de programació d'aplicacions (API, en anglès).La plataforma permet proposar dades que encara no es troben al catàleg, a més de votar i comentar cada dataset. També hi ha un apartat per realitzar preguntes i suggeriments, plantejar dubtes específics de desenvolupament i informar d’apps i webs fetes amb les dades que ofereix la Diputació.Pels avançats en el tractament de les dades, una de les parts més pràctiques és el full de ruta on es pot veure quines n'utilitzen els sistemes d'informació de la Diputació i quan es preveu alliberar-les. El portal està construït amb la tecnologia DKAN, de codi obert.D'altra banda, i en l'àmbit més intern del funcionament de la Diputació de Barcelona, s'està formant i assessorant els governs locals en matèria de govern obert, transparència i participació ciutadana. Un pas primordial si es vol assegurar la continuïtat d'aquests portals i l'aprofitament de la informació pública.A partir d'una enquesta realitzada als 311 ajuntaments de la demarcació, es conclou que mentre que el 95,4% dels municipis que han respost l’enquesta afirma que té portal de transparència, el 72,5% encara no disposa d’un portal de dades obertes. D’altra banda, tot i que el 90% dels municipis vol formació en Govern Obert i que el 72,90% demana suport per a la implantació del vot electrònic, més del 80% reconeix tenir mancances per desplegar la llei de la transparència o en matèria de dades obertes.A l’Smart City Expo, l’estand de la Diputació també ha acollit exposicions sobre les destinacions de turisme intel·ligent a la demarcació, sobre el projecte de fer una gestió més eficient i sostenible amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i la presentació de la convocatòria de subvencions a projectes de modernització de polígons.

