L'Ajuntament d'Olot lliurarà la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes

La guarderia Els Colors, de l'estudi RCR Arquitectes d'Olot. Foto: RCR Arquitectes

El pròxim dissabte 25 de novembre l’Ajuntament d’Olot farà lliurament de la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes . La ciutat concedirà la màxima distinció de la ciutat a Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta per la seva trajectòria, guardonada aquest mes de maig amb el Premi Pritzker 2017 . Amb aquesta distinció, els RCR han entrat a formar part del grup de 42 arquitectes de tot el món que, fins al moment, han obtingut aquesta distinció considerada el Premi Nobel d’arquitectura. Norman Foster, Oscar Niemeyer o Frank Gehry són alguns dels anteriors premiats amb el Pritzker, que per primera vegada s’ha atorgat a tres persones.Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta van decidir crear l’any 1988 a Olot RCR Arquitectes. “La combinació amb encert dels valors locals amb la dimensió universal” ha estat un dels arguments amb què el jurat va anunciar el passat mes de març la concessió del Pritzker a RCR Arquitectes. També la integració de la seva obra amb el paisatge i l’entorn que conceben i projecten des del seu estudi d’Olot. L’estadi d’atletisme del Tossols, el pavelló de bany i el Firalet són algunes de les seves obres a l’espai públic d’Olot. És obra RCR, projectes d’àmbit privat com el restaurant i els pavellons de Les Cols i l’antiga foneria de Can Barberí convertida en el seu estudi de creació situat al carrer Fontanella des d’on, cada estiu, organitzen el Workshop RCR LAB·A. L’esdeveniment ha arribat aquest any a la desena edició com a esdeveniment de referència per als professionals de l’arquitectura de tot el món que, durant tot el mes d’agost, reflexionen sobre diferents intervencions de millora de la ciutat i el territori.Can Barberí també acull, al llarg de l’any, altres activitats culturals a través de la Fundació Bunka creada l’any 1998 per tal d’“establir un punt d’activitat cultural humanista independent lluny dels centres tradicionals de les grans ciutats, participant així de la descentralització de la cultura i en la formació de nous models d’intercanvi”.L’Ajuntament d’Olot va iniciar el mes de juny els tràmits per concedir la Medalla de la Ciutat a RCR Arquitectes per la seva trajectòria professional i la projecció internacional que, a través de la seva obra, adquireix la ciutat. En el plenari del mes de juny es va donar compte del decret per fer possible el reconeixement i que ha continuat amb la recollida de suports. Fins a dia d’avui, s’ha recollit 130 adhesions d’institucions, entitats i persones a títol individual que han volgut mostrar el seu suport a la iniciativa.El lliurament de la Medalla de la Ciutat d’Olot tindrà lloc el dissabte 25 de novembre a les 18 h al Teatre Principal. Els RCR Arquitectes rebran la 19a Medalla d’Olot, una distinció creada per l’Ajuntament per agrair i distingir les persones i entitats de la ciutat que han destacat en el seu àmbit d’actuació. 12 persones a títol individual i 6 entitats i associacions han tingut la Medalla de la Ciutat d’Olot. L’últim va ser, l’any 2014, l’empresari Pere Alzamora.

