Negociacions frenètiques per intentar arribar a un acord pel canvi a Terrassa

La façana de l'Ajuntament de Terrassa Foto: La Torre

Les converses que havien faltat en les darreres setmanes s'han accelerat en les darreres hores entre els representants de Terrassa en Comú, el PDECat, ERC-MES i la CUP. A les sis de la tarda començarà el ple d'investidura i el rellotge avança. Ara per ara no hi ha acord i, per tant, el socialista Alfredo Vega seria el nou alcalde de Terrassa . Malgrat això i la decisió de l'assemblea del PDECat de no donar suport a la investidura de Xavi Matilla , els diferents partits exploren vies que permetin, a última hora, evitar que l'alcaldia caigui en mans del PSC una vegada més.Representants dels quatre grups municipals que poden permetre el canvi, gràcies als seus catorze regidors, estan reunits des de primera hora del matí. Només han fet una breu pausa per dinar i a les quatre tornaran a reunir-se. Les negociacions estan estancades en alguns punts que eviten que hi hagi un acord entre el PDECat i TeC. A la reunió, ERC-MES i CUP arribaven després d'haver manifestat el seu suport a la investidura de Xavi Matilla . Els republicans, a més, formarien part del govern Les discrepàncies entre demòcrates i comuns es mantenen gairebé invariables, segons ha pogut saber. No ha transcendit si sobre la taula s'han posat altres opcions alternatives, com la que va plantejar el PDECat de proposar un candidat independentista En qualsevol cas, les dues últimes hores abans del ple d'investidura seran clau. L'escenari canviaria radicalment si els demòcrates, amb la complicitat dels comuns, canvien de parer. Si es mantenen en les posicions actuals, el canvi haurà d'esperar i Alfredo Vega (PSC) serà el nou alcalde de Terrassa.

