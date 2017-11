El polític i escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez, Premi Cervantes 2017

Sergio Ramírez, Premi Cervantes 2017 Foto: Europa Press

El polític i escriptor nicaragüenc Sergio Ramírez ha estat guardonat amb el Premi Cervantes 2017. El reconeixement, que té una dotació de 125.000 euros i està considerat el "Nobel de les lletres hispàniques", va guardonar en l'edició passada al barceloní Eduardo Mendoza i enguany ha apostat pel primer escriptor centreamericà que se suma al palmarès.El jurat ha destacat del premiat que és capaç de reflectir "la vivesa de la vida quotidiana, tot convertint la realitat en una obra d'art" i que ho fa "en diversitat de gèneres, com la poesia, el conte, le smemòries, la novel·la o el columnisme periodístic". Ramírez (Nicaragua, 1942) compta entre les seves obres amb títols destacats com Margarita, está linda la mar o Mil y unas muertes.Durant els seus primers anys, l'escriptor va tenir participació directa amb la política, encapçalant el "Grupo de los Doce", format per intel·lectuals, sacerdots i societat civil i en lluita contra el règim de Somoza. Després del triomf electoral del Front Sandinista va ser escollit vicepresident de Nicaragua. Després de l'any 1996, va abandonar la política per dedicar-se exclusivament a l'escriptura.El palmarès dels darrers anys està format per Eduardo Mendoza (2016), Fernando del Paso (2015), Juan Goytisolo (2014), Elena Poniatowska (2013), José Manuel Caballero Bonald (2012) i Nicanor Parra (2011), entre d'altres.

