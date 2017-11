​Sis agents dels Mossos ferits a Sabadell en el marc de dues detencions

Sis agents dels Mossos d’Esquadra van quedar ferits aquest dimecres a la nit en el marc de dues detencions diferents, totes dues a la localitat de Sabadell. Els policies presenten lesions com politraumatismes i talls, provocades per les dues persones detingudes.El primer incident va passar a les 20.30 hores en un bar del carrer Borriana, quan es va rebre l’avís d’una baralla a l’interior del local. En arribar-hi, els agents van ser informats que l’autor de l’incident havia marxat, motiu pel qual el van buscar per la zona.Finalment el van localitzar, en una accentuat estat de nerviosisme. L’home es va llançar contra els agents i els va colpejar, just en el moment en què procedien a identificar-lo i amb la voluntat de tranquil·litzar-lo. Finalment el van reduir i detenir, després de provocar lesions com policontusions als dos agents. L’home tenia antecedents per fets similars.L’altre cas va passara a les 21.30 hores en una discoteca del carrer Puig i Cadafalch. Un avís alertava que un home amb actitud nerviosa i violenta es trobava a prop de la discoteca, amb un gos pit bull i un ganivet de grans dimensions.Una patrulla dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins el lloc, i en arribar-hi van ser informats que l’home havia accedit a la discoteca, amb gos inclòs, motiu pel qual van demanar el reforç d’una altra patrulla. Un cop a dins, els quatre agents van localitzar l’home, que presentava una actitud molt nerviosa.Va ser llavors quan va intentar llançar el gos contra els agents, però un agent va aconseguir agafar la corretja i apartar el gos. Amb tot, quan es disposaven a parlar amb ell es va abraonar sobre els agents, provocant diverses lesions als policies, tres dels quals han causat baixa. Un d’ells presenta un tall a la cella, mentre que un altre du una fèrula a l’avantbraç i un altre una fèrula al dit. També presenten politraumatismes i policontusions.Els dos homes es troben detinguts a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sabadell, i és possible que passin a disposició judicial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)