Així s'acomiada Jordi Sànchez de l'ANC i justifica el fitxatge per Junts per Catalunya

Jordi Sànchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), deixa el càrrec per sumar-se com a número dos a la candidatura de Junts per Catalunya . "Anuncio que he acceptat la petició del president Puigdemont d’assumir amb ell i altres persones el repte de renovar la majoria parlamentària i de govern al nostre país, amb l’objectiu de seguir avançant en la legitima defensa de la República catalana", ha indicat en una comunicació a la qual ha tingut accés"En conseqüència, et vull fer saber que he anticipat unes setmanes la finalització del meu mandat com a president de l’ANC. Segur que en molts moments i en algunes decisions no he estat encertat. A totes les persones associades, a la gent de les nostres territorials, sectorials i exteriors, a l’equip tècnic de l’Assemblea i en general a tothom qui ha confiat i ha fet gran l’Assemblea, us demano disculpes per aquests desencerts", sosté.

