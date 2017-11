«Tothom ha de complir la llei»: nova manifestació dels taxistes contra la concessió de VTC

Centenars de taxistes s'han concentrat aquest dijous al migdia davant de la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona per protestar contra l'eventual concessió de llicències VTC (de vehicle amb conductor professional) i per exigir a l'executiu central que es compleixi la proporció 1/30 en relació amb les llicències de taxi convencional.



La concentració ha rebut el suport de les principals associacions de taxistes de Barcelona (Elite, TLU, Anget, Paktaxi i ATC) i es produeix l'endemà que el Tribunal Suprem hagi sentenciat que s'ha d'admetre la concessió de 80 llicències VTC a dues empreses de Madrid que havien estat denegades incorrectament l'any 2014. Els taxistes han tallat les vies adjacents a la delegació del govern espanyol –ubicada a la cantonada entre el carrer Mallorca i el carrer Roger de Llúria- i han aconseguit col·lapsar el trànsit.

Una portaveu de l'Associació Taxi Companys, Jenny Alayo, ha declarat a l'ACN que la concentració d'aquest dijous es va convocar abans de fer-se pública la sentència del Suprem, però que la resolució judicial només ha aconseguit "crispar més els ànims" dels assistents a la protesta. "És injust que un sector com el del taxi, que paga els seus impostos i paga les seves llicències, es trobi amb la concessió de llicències VTC sense tenir-se en compte la proporció 1/30 que fixa la llei", ha sentenciat.



"Aquesta llei l'ha aprovada el govern espanyol i no la compleix. Mentrestant, nosaltres els taxistes operem amb una llicència que ens ha costat 150.000 euros i pagant els impostos. Volem que tothom compleixi la llei", ha afirmat Alayo. La portaveu dels taxistes ha recordat que el 29 de novembre s'ha convocat una gran marxa a Madrid per reclamar al govern espanyol que compleixi amb la proporció 1/30 entre taxistes i VTC.



El sector del taxi ha mostrat reiteradament la seva preocupació davant la possibilitat que la justícia doni validesa a la concessió de milers de llicències VTC al conjunt de l'estat espanyol i que actualment es troben suspeses per litigis judicials. Aquestes són que les llicències podrien ser utilitzades per empreses com Cabify o Uber, que els taxistes consideren "competència deslleial". A Catalunya, hi ha unes 3.000 llicències pendents de resolucions judicials, segons els taxistes, fet que podria provocar el col·lapse del sector.

