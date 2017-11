EasyJet posa a la venda 70.000 bitllets d'avió entre 15 i 25 euros

| 40 comentaris Roger Tugas

01/01/1970

La secretària primera de la mesa explica que el Govern no va voler aplicar la DUI perquè temia que l'Estat fes "ús de la força indiscriminada i sense mesura" contra població civil | La dirigent d'ERC se sent decebuda per la passivitat de la UE i admet que no es pot renunciar a la via pacífica i això requereix forçar el diàleg amb Madrid | Assegura que la Fiscalia es va interessar sobretot per la comissió del procés constituent i per si l'1-O havia vist violència contra la policia