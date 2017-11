Els portuaris de Barcelona fan broma amb el nom del nou vaixell per a la policia espanyola

Preparada la maniobra de atraque del AZURRA (vaya nombre más apropiado, por cierto). Va al mismo muelle que el Piolin. pic.twitter.com/r5E4RYov4H — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 16 de novembre de 2017

Un símbolo de la represión del Estado sale ahora por la bocana del @portdebarcelona . No dejemos que arraigue en nuestra tierra. Adelante trabajadores hosteleros!!!! pic.twitter.com/8Ty6xsxGKf — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 16 de novembre de 2017

El vaixell decorat amb caricatures del Piolín i altres dibuixos animats que ha allotjat centenars d'agents de la Guàrdia Civil i la policia espanyola durant gairebé dos mesos ha abandonat el port de Barcelona aquest dijous, minuts abans de les 11 del matí. El seu lloc l'ha ocupat l'embarcació comercial GNV Azzurra, de menys capacitat i que fins ara estava atracat al port de Tarragona, on també durant prop de dos mesos ha allotjat més agents de la policia espanyola. El sindicat de portuaris de la CNT, que sempre s'ha mostrat molt crític amb la presència de la policia espanyola al port de Barcelona, ha bromejat amb el nom del nou vaixell. L'entitat ha fet un tuit on diu: "Preparada la maniobra de atraque del AZURRA (vaya nombre más apropiado, por cierto)".Els policies, però, encara no tornaran cap a casa. Segons ha detallat el govern espanyol a través de fonts recollides per El Periódico , alguns dels agents es reubicaran ara en diversos hotels d'arreu del territori català.El creuer Moby Dada, conegut com "Piolín", ha estat la residència flotant de més d'un miler d'efectius, la majoria de la Guàrdia Civil, en l'operatiu que havia d'impedir el referèndum de l'1 d'octubre i la seva estada s'ha prorrogat en diverses ocasions.L'arribada de milers de policies per passar les nits en hotels en poblacions com a Calella i Pineda de Mar va provocar diversos incidents. Des de protestes i cassolades davant les façanes dels recintes fins a denúncies per actes delictius de matinada dels agents.

