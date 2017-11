La broma sobre els gais d'Iceta a Espadaler

“Siempre le hago una broma a Espadaler que se toma muy bien. Para purgar sus pecados, ahora trabajará para hacer president de la Generalitat a un gay”. @miqueliceta #CaféIceta pic.twitter.com/85KTzY4yJK — Socialistes (PSC) (@socialistes_cat) 16 de novembre de 2017

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha estat entrevistat avui per Susanna Griso al programa Espejo Público d'Antena 3 . El socialista ha valorat la proposta que Marta Rovira sigui la candidata a la presidència de la Generalitat: “És una aposta per una persona clarament independentista i no es planteja cap altre objectiu”. I ha afegit: “Jo no puc fer presidenta una persona que vol la independència”.Iceta també ha carregat contra Junqueras i Colau, de qui pensa que s'ha “saltat” el pacte municipal i ha utilitzat l'article 155 com a excusa.En to distès, el dirigent socialista també ha parlat de la incorporació de Ramon Espadaler, exlíder d'Unió, que anirà de número tres a la seva candidatura , a través de la formació Units per Avançar. Iceta diu que a vegades li diu a Espadaler que per “purgar els seus pecats ara trebalallarà per fer president de la Generalitat a un gai”.Iceta assegura que en unes “eleccions normals”, Units per Avançar presentaria la seva candidatura i tindria el seu programa.

