Barcelona prohibirà els cotxes de cavalls a partir del juny del 2018

Un dels dos cotxes de cavalls que queden a Barcelona. Foto: Jordi Bes

Barcelona és una ciutat amiga dels animals. Avui hem anunciat a la Comissió @BCN_Ecologia que a partir de l'1 de juny de 2018 no hi haurà més calesses tirades per cavalls a la nostra ciutat. @ProuTraccioSang pic.twitter.com/Ee5NGOaS6R — Janet Sanz #EnComú (@janetsanz) 15 de novembre de 2017

Els cotxes de cavalls passejant turistes seran aviat cosa del passat a Barcelona. L'Ajuntament prohibirà les calesses tirades per cavalls a partir de juny del 2018, va anunciar a última hora d'aquest dimecres la tinent d'alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz. Segons la regidora, el maig no es renovarà la concessió per als dos carruatges que encara queden a la capital catalana , i que ofereixen passeigs des del final de la Rambla. La prohibició no afectarà les festes populars com Sant Medir o els Tres Tombs, ja que la intenció municipal només és no donar llicències a activitats amb animals que tenen finalitat lucrativa."El nostre objectiu és finalitzar aquesta concessió al més aviat possible", va ressaltar Sanz, la qual va dir que és al maig quan finalitzen les concessions vigents i que no es renovaran. En opinió de la tinent d'alcalde, "no té sentit mantenir aquesta activitat i la tracció animal amb finalitats lucratives", va afirmar a la comissió municipal d'Urbanisme en resposta a la líder de la CUP, María José Lecha, que li va reclamar eliminar aquesta atracció.Sanz també va recollir l'anunci a través de Twitter. "Barcelona és una ciutat amiga dels animals. Avui hem anunciat a la comissió d'Ecologia que a partir de l'1 de juny de 2018 no hi haurà més calesses tirades per cavalls a la nostra ciutat", va afirmar, cosa que va rebre l'immediat aplaudiment de l'animalista Leonardo Anselmi. L'activista va enviar les seves "més enèrgiques felicitacions" al govern d'Ada Colau per la decisió.Fa dos estius va morir un cavall i el cas va encendre la polèmica al voltant d'aquest transport. En una entrevista amba finals d'aquest estiu, un dels dos xòfers de carruatge que queden, Jordi Torres, va defensar que els cavalls "no estan maltractats" . Segons Torres, la mort d'un dels animals va succeir just abans d'arribar a l'hípica de Pujades, a Montjuïc.El cavall va caure desplomat quan tornaven a l'hípica. "Va ser arribant a la Foixarda, quan faltaven 100 metres", va rememorar. "Potser tenia una malaltia i no ho sabíem", va lamentar, i va recordar que una persona també pot tenir un atac de cor fulminant sense previ avís. "Li pot passar a qualsevol", va afirmar.

