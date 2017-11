Per què Manresa vol paralitzar la instal·lació dels comptadors elèctrics intel·ligents?

L'Ajuntament de Manresa aprovarà, en el ple municipal d'aquest dijous, 16 de novembre, una moció conjunta de gairebé tots els partits (menys el PSC) que formen part del consistori (CDC, ERC, CUP, DM i C's) en la qual s'instarà a la Generalitat de Catalunya que suspengui temporalment el desplegament de la instal·lació dels nous comptadors elèctrics intel·ligents.Però, què són aquests comptadors? I per què l'Ajuntament vol que, de moment, no s'instal·lin? Per a respondre aquestes qüestions ens hem de remuntar uns quants anys enrere, concretament al 2007. El mes de desembre d'aquell any, i seguint les directrius marcades per la Comissió Europea, el govern espanyol va dictaminar que els tradicionals comptadors de la llum d'àmbit domèstic s'haurien de substituir (tots) per uns equips moderns de telegestió abans del 31 de desembre del 2018. Aquests nous dispositius electrònics permeten, al consumidor, fer la lectura de la seva despesa elèctrica real a distància i, en conseqüència saber a quines hores del dia gasta més.L'ordre que obligava a canviar els comptadors presentava un calendari d'execució que indicava que abans del 31 de desembre de 2014 s'hauria d'haver substituït un 35% del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; que entre l'1 de gener de 2015 i el 31 desembre 2016 se n'hauria d'haver substituït un 35% més, i que entre l'1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 aquesta substitució s'hauria d'haver enllestit.Tant en la consideració número 30 com en l' article 9 de la directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu relativa a l'eficiència energètica, s'insta a les empreses distribuïdores a comunicar directament als clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans que s'efectuï. El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme d'Espanya, prenent-se al peu de la lletra la directiva, només ordenava a les empreses que es comuniqués la substitució dels comptadors als usuaris, sense notificar-ho als ens locals.Aquesta actuació per part de l'Estat no és l'única que l'Ajuntament de Manresa no comparteix. El consistori també posa sobre la taula el fet que la despesa energètica dels nous comptadors no s'adequarà a la voluntat del Parlament Europeu d'incrementar l'eficiència energètica a la UE per aconseguir, l'any 2020, estalviar un 20% en el consum d'energia.Segons exposa la moció que els regidors manresans presentaran al ple, Endesa "impedeix que en la seva xarxa de distribució s'hi instal·lin comptadors telegestionables no fabricats per Enel", empresa pública italiana propietària de la mateixa companyia. Unes restriccions, diuen, "que estan prohibides en els articles 101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea " i que priven a 13 milions de persones de Catalunya, Andalusia, Aragó, Extremadura, les Balears i les Canàries "a exercir el seu dret a comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència".En aquest sentit, el consistori manresà lamenta que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) permeti aquestes restriccions emparant-les en un dels articles del Reial Decret 111.072.007.Un altre dels aspectes que també preocupa al consistori manresà és l'amenaça que suposen els nous comptadors intel·ligents per a la privacitat dels ciutadans. Segons exposa la moció, la protecció de dades es podria veure alterada en tant que "aquest nou sistema processarà volums de dades personals cada vegada majors i les posarà a disposició de diferents destinataris". I és que, tal com va afirmar el supervisor europeu de Protecció de Dades, "els comptadors intel·ligents poden portar al seguiment del que fan els membres d'una família en la intimitat de les seves llars".Per tant, doncs, i valent-se d'un dictamen del Grup d'Autoritats de Protecció de Dades, l'Ajuntament de Manresa conclou que les companyies no només se cenyirien a mirar en quina franja horària es gasta més electricitat -que, segons l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, també és una ingerència en l'esfera privada del consumidor-, sinó que també accedirien a altres informacions alienes a la mera dada del consum energètic, mostrant els hàbits de comportament del consumidor i permetent l'elaboració de perfils relacionats amb la seva conducta.L'any 2013, a Santpedor (el Bages), es va crear la plataforma Salut Activa, amb l'objectiu de divulgar els efectes dels camps electromagnètics sobre la salut. Des de llavors, han estat nombrosos els ciutadans que han mostrat la seva preocupació davant dels possibles efectes nocius que poden presentar les radiacions provinents del desplegament dels comptadors intel·ligents. Especialment, els col·lectius ciutadans més sensibles, com són dones embarassades, nadons, infants, persones electrohipersensibles, gent gran o persones malaltes.Aquesta preocupació també la comparteixen els regidors de Manresa, que, en la moció, declaren que hi ha nombroses publicacions científiques que han demostrat que els camps electromagnètics (CEM)afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les directrius internacionals i nacionals.Els efectes, segons el document, inclouen "l'augment de risc de càncer, l'estrès cel·lular, l'augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estructurals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l'aprenentatge i la memòria, trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general de els éssers humans".En aquest sentit, el consistori es referma amb la resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya sobre els comptadors intel·ligents en la qual, entra altres coses, s'instava al Govern a demanar al Govern de l'Estat que, sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l'existència de persones afectades per síndromes de sensibilització central fes els estudis científics necessaris per a avaluar si la utilització d'aquests aparells comporten riscos per a la salut de les persones i apliqués el principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d'exposició ha de ser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.La moció que s'aprovarà en el ple de dijous insta al Govern de la Generalitat i de l'Estat a "paralitzar de manera preventiva" la instal·lació dels nous comptadors telegestionables. La demanda es retirarà quan es compleixi la directiva europea relativa a l'objectiu del 20% per al 2020 d'eficiència energètica; quan s'apliquin les recomanacions del Parlament Europeu sobre el principi de precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors; quan Endesa compleixi la llei en un mercat a la lliure competència, i quan s'asseguri que els nous comptadors no faran perillar la privacitat dels consumidors.Des de l'Ajuntament també es demana que la Direcció general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat s'ocupi "de les afectacions de la contaminació electromagnètica sobre la salut de la població, igual que ho fa amb la contaminació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut".En aquest sentit, i amb la voluntat de vetllar pels drets de la ciutadania, se suggereix que l'Agència Catalana del Consum "atengui les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva negativa a la instal·lació de comptadors intel·ligents" i demana que aquesta, juntament amb la policia autonòmica i les policies locals "recolzin la decisió dels ciutadans que desitgin mantenir el seu comptador antic tot impedint que les empreses n'instal·lin de nous".Finalment, la moció demana a la Generalitat que exigeixi a les empreses de llum, aigua i gas, "la presentació, en un termini de sis mesos, d'un estudi, amb anàlisi i verificació, dels requisits imprescindibles que garanteixin la innocuïtat de la posada en marxa d'aquests aparells en relació a la salut de les persones", així com també l'elaboració d'un document que "garanteixi una implementació real i consensuada amb els diferents agent socials amb la lliure elecció de la instal·lació del comptador per part del client final".

